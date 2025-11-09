На Петровской косе строят новый яхт-клуб

Площадь застройки составит 60,2 тысячи квадратных метров, высота зданий — до 33 метров. Стоимость строительства — 21,2 миллиарда рублей, из которых 20,9 миллиарда предполагается привлечь из внебюджетных источников, сообщает «Фонтанка».

Западный участок острова, находящийся преимущественно в пользовании «Олимпийских надежд», станет основной зоной строительства. Здесь расположены объекты культурного наследия — дом управляющего нефтеперегонных заводов «Ропс и К» и главное здание Центрального ленинградского яхт-клуба. Часть существующих строений планируют демонтировать, памятники отреставрируют и адаптируют для современного использования.

В западной части появятся:

тренировочная база и база спортивной подготовки,

многофункциональный комплекс с административными и спортивными помещениями,

корпус для размещения яхтсменов площадью 3 тысячи 480 квадратных метров,

эллинг площадью 5 тысяч 200 квадратных метров,

подземная парковка на 100 мест и открытая стоянка на крыше,

контрольно-пропускной пункт, технические и складские помещения.

В зданиях-памятниках разместят музей, выставочные и учебные залы, конференц-залы, ресторан, медицинские и спортивные зоны.

Восточная часть острова останется без нового капитального строительства. Там находятся жилой дом на этапе заселения, бизнес-центр и объекты маломерного флота Центрального спортивного клуба армии. На этой территории уточнят границы земельных участков и закрепят площадку под существующую трансформаторную подстанцию.

Транспортная инфраструктура предполагает расширение улицы Петровская Коса, создание разворотного кольца, новые тротуары и пешеходные переходы. Существующий велосипедный маршрут сохранится; новых велодорожек не планируется. Зеленые насаждения сохранят и расширят.