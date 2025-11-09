Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

На Петровской косе строят новый яхт-клуб

На Петровском острове в Петербурге планируют строительство нового яхт-клуба с тренировочной базой, спортивными комплексами, музеем и подземной парковкой. Жилья и апартаментов проект не предусматривает.

Концепция реконструкции Речного яхт-клуба на Петровском острове
Автор: КГА

Концепция реконструкции Речного яхт-клуба на Петровском острове

Площадь застройки составит 60,2 тысячи квадратных метров, высота зданий — до 33 метров. Стоимость строительства — 21,2 миллиарда рублей, из которых 20,9 миллиарда предполагается привлечь из внебюджетных источников, сообщает «Фонтанка».

Западный участок острова, находящийся преимущественно в пользовании «Олимпийских надежд», станет основной зоной строительства. Здесь расположены объекты культурного наследия — дом управляющего нефтеперегонных заводов «Ропс и К» и главное здание Центрального ленинградского яхт-клуба. Часть существующих строений планируют демонтировать, памятники отреставрируют и адаптируют для современного использования.

В западной части появятся:

  • тренировочная база и база спортивной подготовки,
  • многофункциональный комплекс с административными и спортивными помещениями,
  • корпус для размещения яхтсменов площадью 3 тысячи 480 квадратных метров,
  • эллинг площадью 5 тысяч 200 квадратных метров,
  • подземная парковка на 100 мест и открытая стоянка на крыше,
  • контрольно-пропускной пункт, технические и складские помещения.

В зданиях-памятниках разместят музей, выставочные и учебные залы, конференц-залы, ресторан, медицинские и спортивные зоны.

Восточная часть острова останется без нового капитального строительства. Там находятся жилой дом на этапе заселения, бизнес-центр и объекты маломерного флота Центрального спортивного клуба армии. На этой территории уточнят границы земельных участков и закрепят площадку под существующую трансформаторную подстанцию.

Транспортная инфраструктура предполагает расширение улицы Петровская Коса, создание разворотного кольца, новые тротуары и пешеходные переходы. Существующий велосипедный маршрут сохранится; новых велодорожек не планируется. Зеленые насаждения сохранят и расширят.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: