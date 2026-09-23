«Почту России» через суд обязали законсервировать деревянную дачу в Горской

Предприятие не выполнило обязательство Комитета по охране памятников, по которому до конца 2025 года должно было законсервировать одно из своих зданий — дачу Кана в Сестрорецке. Тогда ведомство составило иск, рассказали в его пресс-службе.
Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал «Почту России» в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу выполнить консервацию, в том числе противоаварийные работы. Кроме того, собственник обязан отремонтировать и отреставрировать памятник, а также убрать «несогласованное дополнительное оборудование». На работы ему отводится 60 месяцев с момента утверждения охранного обязательства.
Петербургский промышленник Фридрих Кан начал строить свою дачу в Лисьем Носу в 1912 году. Деревянный дом с башней и трехгранным эркером оформили в стиле модерн. Во время Кронштадтского мятежа 1921 года дачу, стоявшую на возвышенности, по воспоминаниям старожилов, использовали как наблюдательный пункт красноармейцев. С 1950-х годов дом стал базой отдыха для работников почты. Здание принадлежит «Почте России» и сейчас.
В 2020 году дачу признали выявленным объектом культурного наследия, а в 2024-м после историко-культурной экспертизы включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения. В интерьерах сохранились винтовая лестница и две белые изразцовые печи производства Ракколанйокского гончарного завода.
Кан был основателем переплетной мастерской и фабрики конторских книг, которая с 1912 года работала как акционерное общество «Фридрих Канъ». Предприятие выпускало книги, открытки, записные книжки и другую полиграфическую продукцию.
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