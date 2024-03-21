История Ракколаниокского гончарного завода: для него проектировал печи Федор Лидваль, а некоторые вы видели в домах Выборга и Петербурга!

Ракколаниокский гончарно-изразцовый завод до революции был одним из лидеров производства изразцов в Российской Империи. Вы наверняка видели некоторые изразцовые печи предприятия в парадных, частных домах или музеях: например, модель с изображением медведей в музее-квартире Елизаровых в Петербурге. Публикуем отрывок из новой книги исследователи старинной печной керамики Константина Лихолата и Андрея Роденкова «Изразцовые печи Выборгского района Ленинградской области» об истории Ракколаниокского гончарно-изразцовый завода.
В 1877 году российский подданный лейтенант Николай Эрбер основал в Выборгской губернии еще один изразцовый завод, расположившийся на высоком, правом, берегу реки Ракколаниоки (совр. Селезневка), близ железнодорожной станции Ховинмаа (с 1948 году пос. Кравцово) волости Вахвиаала, в имении Сеземанов «Ракколаниоки», и получивший по имени местности и реки название «Ракколаниокский гончарный (изразцовый) завод». На этом месте прежде уже около двадцати лет работал небольшой кирпичный завод с печью для обжига. Имея под рукой залежи хорошей по качеству глины Эрбер стал производить на своем заводе цветочные горшки и терракотовые вазы, для чего построил две небольшие обжиговые печи. В 1878 году он также начал делать изразцы, для этого привез из России мастеров изразцового дела, которые должны были обучить местных рабочих секретам профессии. В первые годы деятельности продукция завода доставлялась за 14 километров в Выборг гужевым транспортом, поскольку станция Ховинмаа была построена только в 1881 году.
Ракколаниокский гончарный завод. Открытка неизвестного издателя. 1-я пол. 1910-х гг. Предоставлена С. В. Ренни
Через несколько лет после начала деятельности предприятия из бревен было построено более крупное — двухэтажное фабричное здание, в котором разместились четыре печи для обжига. Интересно отметить, что в уже упоминавшемся «Строительном адрес-календаре с справочным отделом для Санкт-Петербурга и окрестностей на 1880 год» содержалась такая запись: «Раккалиоки (так в тексте. — Прим. авт.) изразцовый завод в Выборге. Обращаться к А. С. Эрберу, Новая ул. 20, кв. 1»20. В том же издании титулярный советник Эрбер Александр Семенович, проживавший в Петербурге по адресу: Новая ул. д 20, кв. 1 (близ Кузнечого переулка), помещен в список лиц, «получивших свидетельства на право заведывать производством построек». Чуть более подробные сведения о нем приводятся в известном справочнике об архитекторах-строителях Санкт-Петербурга: Эрбер Александр Семенович живописец, выпускник Академии художеств, имеющий право производства строительных работ, в период с 1871 по 1886 год построил и перестроил 21 здание в Петербурге. Из сказанного выше очевидно, что, будучи родственником Николая Эрбера, Александр Эрбер в конце 1870–1880-х являлся представителем Ракколаниокского гончарного завода в Петербурге.
Реклама Ракколаниокского гончарного завода. 1915 г.
Наибольшую известность завод получил при последующих владельцах. В 1879 году в качестве управляющего заводом приступил к деятельности консул Вильгельм Диппель, а после смерти Николая Эрбера в 1889 году завод перешел в собственность к Вильгельму и его брату — Эдуарду Диппелю. В 1896 году был нанят инженер Отто Диппель, который в 1897–1903 годы реконструировал завод в соответствии с требованиями времени. В это время было построено трехэтажное красивое каменное заводское здание, оборудованное 10 печами для обжига. В 1904 году предприятие акционировалось — было создано акционерное общество «Ракколаниокский гончарный завод». Из рекламы завода видно, что предприятие имело торговые представительства в Петербурге, Хельсинки и Выборге — в магазине К. Портана по адресу: Торкельская улица, 4 (современный адрес: проспект Ленина, 4А; здание сохранилось).
Выборг. Торкельская ул. На переднем плане магазин К. Портана Фотография Бьерна Седерварфа
После смерти Отто Диппеля в 1922 году на место технического директора завода был приглашен известный в Германии специалист, профессор, дипломированный инженер Фриц Кразе. При нем завод вновь подвергся масштабным ремонтным работам, в ходе которых печи для обжига, прослужившие более 20 лет, были снесены, а на их месте построены новые, по последнему слову техники, с газовым обогревом.
В 1930 году, с началом Великой депрессии, завод прекратил выпуск продукции. Последний по хронологии документ в архивном фонде завода — отчет финансовой ревизии — датируется 8 марта 1931 года. В 1932 году акционерное общество перестало существовать юридически. О какой-либо деятельности на заводе в 1932– 1938 годы неизвестно. В выборгском телефонном справочнике за 1938 год упоминается магазин гончарных изделий Ракколаниокского завода, принадлежащий Алексу Саксбергу и расположенный по адресу: улица Курьенкату, 231 (современный адрес: Рыбный переулок, 2), то есть в доме, соседнем с магазином К. Портана, где ранее располагалось торговое представительство завода. Телефона самого завода в справочнике нет, что является косвенным подтверждением отсутствия какой-либо производственной деятельности на тот период. Но, как следует из дальнейших событий, основное оборудование, включая печи для обжига, было не демонтировано, а только законсервировано.
Терракотовая ваза. Выборгский объединенный музей-заповедник. Дар А. Г. Росляковой
В 1939 году завод наладил производство кровельной черепицы и подпочвенных дренажных труб. Проследить последующую историю завода удалось с помощью историка, автора многочисленных публикаций по истории Выборга Зинаиды Новоселовой, которая в начале 1980-х записала воспоминания переселенцев первой и второй волны, старожилов поселка Кравцово. По их рассказам, в 1940–1941 годы «завод работал, выпускал изразцы». Вернувшиеся в 1941 году финны продолжили производство различных керамических изделий. Кроме печных изразцов выпускались также «черепица, плитки облицовочные простые и глазурованные, горшки и вазы для цветов, кувшины, бутылки (керамические), тарелки-салатницы с очень яркими цветами и узорами, урны желтовато-зеленого цвета» (фрагменты этих изделий, а иногда и целые вещи жители поселка находили сразу после войны).
Бывшее производственное здание Ракколаниокского гончарного завода. 1981 г. Фотография З. А. Новоселовой
При отступлении в 1944 году финны вывезли все оборудование и продукцию со склада. По рассказу Александры Григорьевны Росляковой, в числе других приехавшей 6 октября 1944 году на восстановление завода, ее до приезда начальства сразу поставили охранять завод. Во время обхода она обнаружила в одной из печей оставленную финнами крупную вазу, еще не покрытую глазурью и не прошедшую повторный обжиг. Александра Григорьевна долгое время хранила эту вазу дома, пока не подарила ее в 1981 году музею. По ее же словам, «в 1945 году поступило из Финляндии по репарациям новое шведское оборудование. В начале 1947 года изразцовый завод начали восстанавливать. В 1948 году был налажен выпуск черепицы. Внизу черепицу формовали, затем поднимали наверх, где сушили естественным путем, а затем обжигали в горнах, которых на заводе было. Работал завод до тех пор, пока не кончились запасы глины, после чего во второй половине 1950-х завод стал выпускать абразивные круги».
Клеймо Ракколаниокского гончарного завода
После смерти старшего брата в 1906 году главным акционером остался Эдуард Диппель. Как свидетельствуют протоколы собраний акционеров завода, сохранившиеся в Ленинградском областном государственном архиве в Выборге (ЛОГАВ), после смерти Эдуарда Диппеля в 1912 году контрольный пакет акций завода перешел к его жене, Дагмар Диппель. С началом Первой мировой войны завод оказался в неблагоприятных условиях, главным образом из-за того, что строительная деятельность была почти полностью в рецессии, а российский рынок закрыт. По окончании войны спрос на продукцию предприятия стал восстанавливаться. В 1921 году архитектор Уно Ульберг построил здание для конторы, управляющей активами семьи Диппель фирмы, основанной еще отцом Вильгельма и Эдуарда — Юлиусом Диппелем (современный адрес: Краснофлотская, 1), на втором этаже которого была квартира Дагмар Диппель. Интересно отметить, что сохранившиеся здесь печи Ракколаниокского гончарного завода, изготовлены также по проекту Уно Ульберга.
Прейскурант Финляндского Ракколаниокского гончарного завода. 1914 г. СПб., 1913
В 2008 году одному из авторов этих строк посчастливилось поговорить с Валентиной Михайловной Васильевой, проживавшей с 1950 году в Заречье, совсем рядом с заводом. По ее воспоминаниям, «на черепичном заводе работало 30–40 человек и мастер Никонов. Потом завод перешел на выпуск абразивных кругов. Но они были низкого качества и не пользовались спросом. В 1962 году их производство прекратилось, а в 1964-м завод был окончательно закрыт». Руины производственного здания еще успела сфотографировать Зинаида Новоселова. Сейчас лишь груда битых кирпичей напоминает о когда-то существовавшем здесь предприятии.
Но вернемся к началу деятельности завода. Как уже отмечалось ранее, с 1880-х им стали управлять братья Диппель, в чью совместную собственность предприятие перешло в 1889 году. Особо следует сказать о младшем брате — Эдуарде Диппеле. Он родился и учился в Германии, где в 1876 году получил звание архитектора. Переехав в Выборг, Эдуард Диппель стал, по словам Отто Меурмана, «очевидно, первым архитектором в городе, который не состоял на службе, а имел частное архитектурное бюро». Среди множества построенных им в Выборге зданий особенно выделялся новый приходской собор. Эдуард известен и как автор целого ряда промышленных и складских сооружений, самое признанное из которых — включенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО комплекс зданий фабрики «Верла», одним из собственников которой являлся его старший брат.
Печь Ракколаниокского завода на вилле Селлгрена. Реставрация (воссоздание) компании «Паллада» (Санкт-Петербург). 2012
Хотя документального подтверждения авторам встретить пока не удалось, думается, не ошибемся, если предположим, что и производственное здание Ракколаниокского гончарного завода было возведено по проекту его совладельца — Эдуарда Диппеля. И, самое главное, архитектор и совладелец завода спроектировал целый ряд печей и каминов, принятых на вооружение на предприятии и украшающих по сей день многие дома Выборга и Выборгского района. Но об этом чуть позже, а сначала отметим, что в самом раннем из известных нам каталогов продукции, датируемом предположительно концом 1880-х – началом 1890-х, заказчикам представлены на выбор различные изображения печей и каминов с рельефным декором, преимущественно в стиле германского неоренессанса. Такой модельный ряд печей и каминов объясняется как преобладавшими в то время вкусовыми предпочтениями потребителей, так и тем, что в первые десятилетия существования предприятия формы для печных изразцов покупались в Германии. Причем подобная практика была характерна для всех изразцовых заводов Великого княжества Финляндского.
Глазурованная ваза. Ракколаниокский гончарный завод. 1920-е гг. Городской музей Хельсинки
Как отмечает автор фундаментального труда по истории завода «Або» Хелена Соири-Снеллман, в конце XIX века в Германии было много предприятий, специализирующихся на выпуске облицовок изразцовых печей, и там же были скульпторы, художники и формовщики, которые разрабатывали для них модели и готовые формы. На регулярно устраиваемых выставках, усердно посещаемых в том числе и представителями финских заводов, германские предприятия предлагали к продаже множество вариантов печных облицовок. Так как в 1890-е пользовались популярностью печные модели с богатым декором, а для них формы должны были выполняться очень квалифицированными мастерами, то легче было заказать в Германии готовые формы, чем путем проб и ошибок на своем предприятии создавать их самим. С помощью каталогов-прейскурантов, а в некоторых случаях по заводскому клейму нам удалось выявить в Выборгском районе немалое количество печей и каминов, изразцовые облицовки которых были изготовлены на Ракколаниокском гончарном заводе. Так, например, печи с рельефным декором в стиле неоренессанса можно встретить в частных домах в Бородинском, Лесогорском, Липовке, Пушном и в усадьбе «Кийскиля» в Подберезье.
Счет Ракколаниокского гончарного завода РГИА . Ф. 790. Oп. 1. Д. 43. Л. 132
В начале 1890-х о продукции предприятия уже хорошо знали и в Санкт-Петербурге. Приведем только один красноречивый факт. Занимаясь исследованием архитектурной керамики в интерьерах музея Центрального училища технического рисования имени Штиглица, один из авторов обнаружил в фондах РГИА счет Ракколаниокского гончарного завода, выписанный в 1891 году архитектору Максимилиану Месмахеру на поставку печи для музея. В конце XIX — начале ХХ века, следуя за законодателями моды — германскими изразцовыми заводами, стилистика декора печных облицовок начинает меняться: на смену неоренессансу приходит модерн — неслучайно в Финляндии для его обозначения используется термин «югенд». Так, уже в первом ежегоднике издававшегося в Гельсингфорсе журнала «Атенеум» в 1898 году, художник Акке Андерссон во вступительной статье «Современный ренессанс и изразцовые печи» назвал немецкие изразцовые печи в стиле неоренессанса «мрачными бутылями», или «печами с декором “скороводы для пончиков”».
Настенная плитка Ракколаниокского гончарного завода. Тыльная сторона. Фотография Ксении Сидориной
Но, в отличие, скажем, от крупнейшего финского гончарного предприятия — завода «Або», Ракколаниокский гончарный завод не стал продолжать практику закупок в Германии готовых печных форм с декором теперь уже в югендстиле. Дело в том, что рубеж XIX и XX веков в финском искусстве стве и художественной промышленности был и временем активных поисков национальной специфики. Вдохновение искали в истоках, в обращении к темам и образам «Калевалы», в том числе карелианизме. Традиционные изобразительные мотивы — солярные знаки, птицы, рыбы, антропоморфные и растительные детали орнаментации, общие для древних славян и финно-угров, — стали объектом художественной стилизации. С указанными процессами связано зарождение и развитие, в том числе в печном дизайне, стиля национального романтизма.
С учетом отмеченных тенденций совладелец завода, дипломированный архитектор Эдуард Диппель, начал как сам разрабатывать типовые проекты печей для своего завода, так и привлекать к этой работе известных выборгских архитекторов: Уно Ульберга, Пааво Уотила, Акселя Гюльдена, Аллана Шульмана. После смерти Эдуарда Диппеля проектированием печей для завода продолжили заниматься выборгские архитекторы Вяйно Кейнянен и Юхани Виисте и такие финские зодчие, как Элиэль Сааринен, Ларс Сонк, Ойва Вильянен и другие. В создании новых печных моделей для предприятия поучаствовали петербургские архитекторы Федор Лидваль, Федор фон Постельс, Александр Алексеев. Печи и камины, изготовленные по проектам большинства из вышеперечисленных архитекторов, украшают многие дома Выборгского района. Особенно хотелось бы отметить печь вогнутой формы по проекту Элиэла Сааринена в садовом имении второго президента Финляндии Лаури Реландера «Памппусаари».
Настенная плитка в доме «Эден» (Крепостная ул., 32)
Причем нередко здание и печи, установленные в нем, созданы по проектам одного и того же архитектора. Так, например, печи по проектам Уно Ульберга находятся в спроектированной им вилле Селлгрена на острове Лодочный и в доме инженера предприятия «Enso OY» в Светогорске.
Ракколаниокский гончарный завод не только изготавливал изразцовые облицовки для типовых печей и каминов, чьи изображения помещались в регулярно выходивших прейскурантах предприятия, но и выполнял индивидуальные заказы. К ним, вероятно, относится воссозданная реставрационной компанией «Палладой» печь на вилле Селлгрена на острове Лодочный, дизайн изразцовой облицовки которой с большой вероятностью разработан архитектором Уно Ульбергом, автором проекта виллы и большинства остальных печей в ней.
Помимо облицовок изразцовых печей завод выпускал такие керамические изделия, как тарелки, вазы, кашпо, статуэтки и другие предметы домашнего обихода, а также настенную плитку. В Петербурге встречается белоглазурованная плитка с клеймом завода, в Выборге один из авторов настоящего издания выявил в доме «Эден» (Крепостная ул., 32) настенную плитку, расписанную пейзажами в голландском стиле. К сожалению, ни здесь, ни в случае с расписной печью в усадьбе «Кийскиля» в Подберезье, — мы не знаем имен заводских художников, поместивших свои инициалы «R. P.» на плитке и «T. A.» — на вышеназванной печи.
Отрывок для публикации из книги Константина Лихолата и Андрея Роденкова «Изразцовые печи Выборгского района Ленинградской области» предоставил музей «Керамарх».
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