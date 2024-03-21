История Ракколаниокского гончарного завода: для него проектировал печи Федор Лидваль, а некоторые вы видели в домах Выборга и Петербурга!

После смерти Отто Диппеля в 1922 году на место технического директора завода был приглашен известный в Германии специалист, профессор, дипломированный инженер Фриц Кразе. При нем завод вновь подвергся масштабным ремонтным работам, в ходе которых печи для обжига, прослужившие более 20 лет, были снесены, а на их месте построены новые, по последнему слову техники, с газовым обогревом.

В 1930 году, с началом Великой депрессии, завод прекратил выпуск продукции. Последний по хронологии документ в архивном фонде завода — отчет финансовой ревизии — датируется 8 марта 1931 года. В 1932 году акционерное общество перестало существовать юридически. О какой-либо деятельности на заводе в 1932– 1938 годы неизвестно. В выборгском телефонном справочнике за 1938 год упоминается магазин гончарных изделий Ракколаниокского завода, принадлежащий Алексу Саксбергу и расположенный по адресу: улица Курьенкату, 231 (современный адрес: Рыбный переулок, 2), то есть в доме, соседнем с магазином К. Портана, где ранее располагалось торговое представительство завода. Телефона самого завода в справочнике нет, что является косвенным подтверждением отсутствия какой-либо производственной деятельности на тот период. Но, как следует из дальнейших событий, основное оборудование, включая печи для обжига, было не демонтировано, а только законсервировано.