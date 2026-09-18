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Реставрации

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Около 27 млрд рублей на реставрацию памятников архитектуры потратит Петербург в 2026 году

По итогам этого года общий бюджет на реставрацию объектов культурного наследия в Петербурге составит порядка 27 миллиардов рублей, заявил губернатор Александр Беглов.

Пресс-служба Администрации Петербурга

Чиновник отметил, что специалисты города «высоко подняли планку реставрации и восстановления памятников». По его словам, дело не только в затратах, но и высокой квалификации мастеров. Они могут восстанавливать утраченные элементы по рисункам, чертежам, фотографиям и подлинным историческим материалам, добавил градоначальник.

Для сравнения, в 2025 году на восстановление исторических зданий и памятников в городе потратили 15,9 млрд рублей, приводил данные Смольный. Из них 4,7 млрд рублей выделили по программам КГИОП. Сегодня в Петербурге находится больше 9000 памятников архитектуры — это самый высокий показатель среди российских регионов, говорят в городском правительстве.

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