Около 27 млрд рублей на реставрацию памятников архитектуры потратит Петербург в 2026 году

Чиновник отметил, что специалисты города «высоко подняли планку реставрации и восстановления памятников». По его словам, дело не только в затратах, но и высокой квалификации мастеров. Они могут восстанавливать утраченные элементы по рисункам, чертежам, фотографиям и подлинным историческим материалам, добавил градоначальник.

Для сравнения, в 2025 году на восстановление исторических зданий и памятников в городе потратили 15,9 млрд рублей, приводил данные Смольный. Из них 4,7 млрд рублей выделили по программам КГИОП. Сегодня в Петербурге находится больше 9000 памятников архитектуры — это самый высокий показатель среди российских регионов, говорят в городском правительстве.