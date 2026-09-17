Корпус Офицерской воздухоплавательной школы восстановят по программе «Рубль за метр»

Здание Офицерской воздухоплавательной школы находится в неудовлетворительном состоянии, отмечают в Комитете имущественных отношений. По данным «Делового Петербурга», арендатором памятника стал бывший гендиректор «СКА Арена» и «Стройтрансгаз» Игорь Забиран.

Пока идет реставрация, новый арендатор будет выплачивать в бюджет города арендную плату, определенную по итогам торгов. Если реставрация будет завершена качественно и в срок, ставку аренды уменьшат до 1 рубля за 1 квадратный метр в год. Срок действия договора составит 49 лет.

Сам корпус построили в 1896 году по проекту военного инженера Николая Архангельского. С 1910 года здесь работала Офицерская воздухоплавательная школа. С ней связаны такие пионеры отечественной авиации, как Александр Кованько, Петр Нестеров и Ян Нагурский. На местном летном поле испытывали летательные аппараты, а также проходили подготовку будущие боевые пилоты. В годы блокады в помещениях бывшей школы работал цех по ремонту авиационных двигателей и реактивных минометов «Катюша».

Всего в программе «Рубль за метр» участвуют 16 объектов культурного наследия. Три из них уже полностью приведены в порядок – последним на прошлой неделе стал Дом Брюллова на Кадетской линии, где до революции располагался Музей Старого Петербурга.