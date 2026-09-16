После реставрации здание бывшего Конюшенного музея приспособят под премиальное пространство

Дина Бурганова

коммерческий директор YARD Group

Мы работаем под контролем КГИОП, поскольку это объект культурного наследия регионального значения, и параллельно прорабатываем приспособление второго этажа под премиальный коворкинг клубного формата — с историческими интерьерами, рабочими зонами и переговорными. Это один из вариантов. Окончательно утвержденного формата у нас пока нет.

При этом в мировой практике похожие объекты часто используют для мероприятий. Например, Soho House в Лондоне проводит ивенты в бывшей церкви. В Нью-Йорке есть Cipriani, куда инвестировали порядка 800 миллионов долларов и получили новые пространства в историческом контексте.

Наше здание тоже логично раскрыть как премиальное ивент-пространство с культурным наследием — например, организовать пустые залы для многофункционального использования, предусмотреть зоны для кейтеринга и работать в высоком ценовом сегменте. При этом мы не переделываем памятник, а вписываем его в современную жизнь Петербурга.