После реставрации здание бывшего Конюшенного музея приспособят под премиальное пространство

После восстановительных работ в исторических помещениях на Конюшенной площади может появиться коворкинг клубного формата или ивент-площадка, сообщили Собака.ru в девелоперской компании YARD Group. Однако окончательный вариант приспособления еще предстоит определить после реставрации.
Речь про второй этаж здания бывшего Конюшенного музея, который относится к объектам культурного наследия регионального значения. К старту работ он находился в удручающем состоянии: были утраты лепного декора, следы переувлажнения, трещины, отслоения и повреждения кирпичей. Сейчас специалисты укрепляют подлинные слои, пытаются сохранить кладку, а также восстанавливают архитектурные детали.
коммерческий директор YARD Group
Мы работаем под контролем КГИОП, поскольку это объект культурного наследия регионального значения, и параллельно прорабатываем приспособление второго этажа под премиальный коворкинг клубного формата — с историческими интерьерами, рабочими зонами и переговорными. Это один из вариантов. Окончательно утвержденного формата у нас пока нет.
При этом в мировой практике похожие объекты часто используют для мероприятий. Например, Soho House в Лондоне проводит ивенты в бывшей церкви. В Нью-Йорке есть Cipriani, куда инвестировали порядка 800 миллионов долларов и получили новые пространства в историческом контексте.
Наше здание тоже логично раскрыть как премиальное ивент-пространство с культурным наследием — например, организовать пустые залы для многофункционального использования, предусмотреть зоны для кейтеринга и работать в высоком ценовом сегменте. При этом мы не переделываем памятник, а вписываем его в современную жизнь Петербурга.
Каждый этап предполагает трудоемкие работы — так, реставрация только двух дубовых дверей (а всего их 18!) заняла полгода. Отдельные элементы пришлось восстанавливать с нуля — например, по старинным чертежам удалось отлить более шести гербов времен Российской империи. В масштабе анфилады залов они кажутся небольшими, хотя на деле достигают полутора-двух метров в высоту.
Здание бывшего Конюшенного музея, или Музеума придворных экипажей, построили в 1857–1860 годах по проекту архитектора Петра Садовникова при участии Давида Йенсена, который работал над его скульптурным убранством. С 1860-го по 1917 год на втором этаже хранилась музейная коллекция: парадные экипажи императорской семьи, статс-ливреи и другие предметы, связанные с историей этого места.
С 18 по 20 сентября историческое пространство станет площадкой 10-й ярмарки искусств «Из профессорской квартиры» от KGallery (Сокуров и Соррентино в одной программе!), которая с 2017 года объединяет коллекционеров живописи и графики. Собака.ru побывала в историческом пространстве в числе первых посетителей и показывает, что ждет гостей одного из главных арт-событий этой осени.
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