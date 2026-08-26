«Топазовые» кресты в Спасе на Крови теперь могут увидеть посетители. Утраченный в XX веке декор восстановили

Тремя крестами в храме был увенчан иконостас, который создали в 1901–1907 годах в Генуе из итальянских разноцветных мраморов. Огранку горного хрусталя выполняли на фабрике в Петергофе.

Специалисты восстанавливали утраченное навершие, два малых и большой центральный кресты на основе архивных фотографий, среди них были и снимки российско-немецкого портретиста и «отца российского фоторепортажа» Карла Буллы 1917 года. На большом кресте 114 камней, на малых – по 110 камней различной величины и огранки.