Как реставрируют трамвайную подстанцию на Большой Подьяческой, рассказал Смольный

Подстанцию на Большой Подьяческой построили в 1906–1907 годах для первой линии петербургского трамвая. Проект в стиле модерн разработали инженеры Леонид Горенберг и Александр Зазерский. Во время блокады Ленинграда эта подстанция сыграла важную роль в восстановлении движения пассажирских трамваев — именно она участвовала в запуске линии 15 апреля 1942 года.

Всего в городе есть пять исторических подстанций, которые построили в начале XX века для запуска первой линии петербургского трамвая. Сегодня эти здания считаются памятниками архитектуры, но продолжают питать городской электротранспорт, поэтому доступ в них ограничен. Собака.ru показывала, как выглядят закрытые более 100 лет интерьеры трех (уже отреставрированных!) подстанций.