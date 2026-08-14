Как реставрируют трамвайную подстанцию на Большой Подьяческой, рассказал Смольный

Реставрация тяговой подстанции № 5 на Большой Подьяческой улице наполовину готова. Завершить работы в комплексе, признанном региональным памятником, планируют до конца марта 2027 года. Об этом пишут в городском правительстве.
Специалисты возвращают исторический облик фасадов, крыши и интерьера. Реставрируют штукатурный слой, кирпичную кладку, гранитную облицовку цоколя, восстанавливают исторический козырек и витражи — в том числе подлинный витраж 1906 года. В машинном зале реконструируют светильники и кронштейны, утраченные элементы воссоздают по историческим образцам. Восстанавливают также метлахскую и глазурованную плитку, металлодекор, конструкции из черного металла, а также историческую шахту и двери из хвойных пород. Как следует из тендера на госзакупках, на ремонт потратят более 154 млн рублей.
Подстанцию на Большой Подьяческой построили в 1906–1907 годах для первой линии петербургского трамвая. Проект в стиле модерн разработали инженеры Леонид Горенберг и Александр Зазерский. Во время блокады Ленинграда эта подстанция сыграла важную роль в восстановлении движения пассажирских трамваев — именно она участвовала в запуске линии 15 апреля 1942 года.
Всего в городе есть пять исторических подстанций, которые построили в начале XX века для запуска первой линии петербургского трамвая. Сегодня эти здания считаются памятниками архитектуры, но продолжают питать городской электротранспорт, поэтому доступ в них ограничен. Собака.ru показывала, как выглядят закрытые более 100 лет интерьеры трех (уже отреставрированных!) подстанций.
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