Перила Литейного моста отправили на реставрацию. Вот как она проходит

Работы ведут в мастерских. Сначала с металла удаляют слои старой краски, оценивают и описывают дефекты и утраты. Затем начинается процесс восполнения утрат и восстановления металлических деталей. На финальном этапе металлический элемент очищают, грунтуют и окрашивают. Чтобы цвет перил максимально совпадал с историческим, специалисты тщательно изучают архивные документы и колерные бланки. При отсутствии таких материалов для подбора колера краски могут проводить специальные экспертизы.

К началу августа демонтировали 83 секции и 83 стойки перильного ограждения — почти треть от общего объема работ. Перед реставрацией стойки чистят, а секции разбирают на отдельные детали для более тщательной обработки.

