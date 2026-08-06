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Реставрации

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Перила Литейного моста отправили на реставрацию. Вот как она проходит

В ходе ремонта переправы, который стартовал 14 июля и по плану должен продлиться ровно месяц, специалисты не только обновляют дорожное полотно, но и реставрируют перила. Деталями процесса поделился «Мостотрест».

СПб ГБУ «Мостотрест»
СПб ГБУ «Мостотрест»

Работы ведут в мастерских. Сначала с металла удаляют слои старой краски, оценивают и описывают дефекты и утраты. Затем начинается процесс восполнения утрат и восстановления металлических деталей. На финальном этапе металлический элемент очищают, грунтуют и окрашивают. Чтобы цвет перил максимально совпадал с историческим, специалисты тщательно изучают архивные документы и колерные бланки. При отсутствии таких материалов для подбора колера краски могут проводить специальные экспертизы.

К началу августа демонтировали 83 секции и 83 стойки перильного ограждения — почти треть от общего объема работ. Перед реставрацией стойки чистят, а секции разбирают на отдельные детали для более тщательной обработки.
 

СПб ГБУ «Мостотрест»
СПб ГБУ «Мостотрест»

Украшенные картушем с гербом города и русалками ограждения признаны региональным памятником архитектуры. Перила были отлиты по проекту архитектора Карла Рахау. Сам Литейный мост был построен в 1879 году по проекту военного инженера Аманда Струве. Переправу реконструировали в середине XX века по проекту инженера Л. Вильдгрубе и архитектора Ю. Синицы.

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