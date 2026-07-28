За хищение почти 40 млн рублей будут судить реставраторов здания Биржи в Петербурге

Обвинение считает, что предприниматели Виталий Лисунов и Павел Нарницкий похитили 37,3 млн рублей из бюджетных средств, выделенных на реставрацию здания. По данным следствия, чтобы осуществить свой план обвиняемые выиграли тендер на проведение ремонта кровли, фасадов и инженерных сетей за 287,5 млн рублей, используя поддельную банковскую выписку. Хотя исполнять контракт Лисунов и Нарницкий не собирались, они продлили срок договора до 548 календарных дней и увеличили его цену до 376,3 млн рублей, полагают правоохранители. Выполнив работы не в полной мере, бизнесмены не вернули часть суммы, считает следствие.

Материалы дела передали судье. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В июне прошлого года Нарницкого и Лисунова отправили в СИЗО в рамках дела о хищении 83 млн рублей из бюджетных средств, выделенных на реставрацию Биржи, сообщал «РБК».

Здание Биржи XIX века постройки, в котором долгое время располагался Военно-морской музей, восстанавливают уже больше десяти лет. Работы в нем длятся с 2014-го, когда памятник перешел в ведение Эрмитажа. За это время сменилось несколько компаний-подрядчиков, а против руководителей последних возбуждались уголовного дела о мошенничестве.

После череды скандалов кураторство над проектом перешло к Минкульту, который перезаключил контракт с другой компанией — «РСК-Ренессанс». Однако позже стало известно, что ведомство отказалось от сотрудничества с этим подрядчиком из-за срыва сроков. Согласно последней версии, по окончании работ в памятнике разместят Музей русской славы и побед.