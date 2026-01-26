Главные реставрации и реконструкции ближайших лет в Петербурге

Комплекс зданий Эрмитажа

Архитектурный ансамбль на главной площади города не нуждается в особом представлении. Его последняя реставрация была завершена в 2014 году. Тогда обновили кровлю и чердаки Зимнего дворца, а также восточное крыло здания Главного штаба, где разместили произведения искусства XIX–XXI веков.

Очередную реставрацию бывшей резиденции Романовых и ещё нескольких зданий, входящих в комплекс Эрмитажа, минувшим летом анонсировал директор музея Михаил Пиотровский. По словам его заместителя Сергея Макарова, который курирует это направление, изменения коснутся фасадов, нескольких залов и паркетов.

Помимо Зимнего дворца будут восстановлены исторические помещения Меншиковского дворца с голландской плиткой XVIII века, а также Эрмитажный театр, который по возможности продолжит давать спектакли. Исполнителя работ, а также точные даты их начала и завершения в музее не назвали, но отметили, что это «большой проект на много лет».