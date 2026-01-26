Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Реставрации
Реставрации

Поделиться:

Главные реставрации и реконструкции ближайших лет в Петербурге

В ближайшие годы в Петербурге запланировано несколько масштабных реставраций и реконструкций, которые изменят исторический облик как отдельных памятников архитектуры, так и целых районов. Редакция «Собака.ru» рассказывает о них подробно и показывает, как преобразится городской пейзаж через пять лет.

evgris

Комплекс зданий Эрмитажа

Архитектурный ансамбль на главной площади города не нуждается в особом представлении. Его последняя реставрация была завершена в 2014 году. Тогда обновили кровлю и чердаки Зимнего дворца, а также восточное крыло здания Главного штаба, где разместили произведения искусства XIX–XXI веков.

Очередную реставрацию бывшей резиденции Романовых и ещё нескольких зданий, входящих в комплекс Эрмитажа, минувшим летом анонсировал директор музея Михаил Пиотровский. По словам его заместителя Сергея Макарова, который курирует это направление, изменения коснутся фасадов, нескольких залов и паркетов.

Помимо Зимнего дворца будут восстановлены исторические помещения Меншиковского дворца с голландской плиткой XVIII века, а также Эрмитажный театр, который по возможности продолжит давать спектакли. Исполнителя работ, а также точные даты их начала и завершения в музее не назвали, но отметили, что это «большой проект на много лет».

Биржа

Это здание — шедевр архитектуры начала XIX века. Долгое время в нём располагался Военно-морской музей, но в 2013 году он стал бесхозным. Его восстановление длится больше десяти лет — с 2014-го, когда памятник перешёл в ведение Эрмитажа. За это время сменилось несколько компаний-подрядчиков, а руководители последних — «ГазПроектСтроя» и «ССУ-5» — оказались фигурантами уголовного дела о мошенничестве, сообщал «РБК».

После череды скандалов кураторство над проектом перешло к Минкульту, который перезаключил контракт с другой компанией — «РСК-Ренессанс». Новому исполнителю поручили доработать проектную и разработать рабочую документации, а также завершить реставрацию за 1,4 млрд рублей. Однако позже стало известно, что ведомство отказалось от сотрудничества с этим подрядчиком из-за срыва сроков. Согласно последней версии, по окончании работ в памятнике разместят Музей русской славы и побед.

В основу концепции нового филиала Эрмитажа ляжет «образ князя и полководца Александра Невского, а также подвиги, совершённые им в XIII веке на берегах Невы и на Чудском озере». О том, как это будет выглядеть в реальности, известно мало. В Центральном зале разместят знамёна, награды и картины с изображением батальных сцен из коллекции музея, а ещё в одном помещении обустроят Галерею русской гвардии, писал «Деловой Петербург» со ссылкой на слова Михаила Пиотровского.

«Студия 44»
«Студия 44»
«Студия 44»

Конюшенное ведомство

В царское время в этом здании содержали лошадей императорского двора. В наши дни оно стоит в строительных лесах и медленно превращается в «заброшку». В 2022 году город передал его очередному инвестору — компании «Ведомство» (ранее — «БахчаСарай») по программе «Рубль за метр», но подготовку документации затормозили судебные разбирательства по оспариванию результатов конкурса, о которых подробно писала «Фонтанка». В итоге эскизный проект реставрации одобрили лишь в 2025 году.

Концепцией обновления архитектурного памятника занимается «Студия 44». По словам главы компании Никиты Явейна, многофункционального пространства с кафе и ресторанами (40%), а также выставочными, концертными и другими общественными площадками (60%), где левый корпус будет более «молодёжным», а правый — «семейным».

В нескольких помещениях откроют литературный клуб и книжный магазин вроде «Подписных изданий», а бывшую квартиру генерала Карла Густава Маннергейма превратят в музей. Внутренние дворы комплекса переоборудуют под летние фестивали и зимние ярмарки с танцплощадкой и катком. При этом два из них будут оснащены сборно-разборными атриумами без опоры на стены, что не затронет исторические конструкции Конюшенного ведомства. Предполагается, что реставрация продлится до 2031 года.

НИиПИ «Спецреставрация»
НИиПИ «Спецреставрация»
НИиПИ «Спецреставрация»

«Кресты»

Краснокирпичный комплекс на Арсенальной набережной построили в конце XIX века для содержания уголовных преступников. Последние арестанты покинули его в 2017-м — их перевели в следственный изолятор в Колпино, открывшийся в том же году. Спустя несколько лет бывшее СИЗО выставили на торги, в результате которых его собственником за 1,1 млрд рублей стал строительный холдинг «КВС». К новому владельцу перешли четыре гектара земли и три десятка зданий, среди которых есть памятники архитектуры.

Девелопер планирует открыть в «Крестах» музей об истории этого места, галереи, рестораны и общественные пространства. А в главных корпусах, где содержали заключённых, — гостиницу, сообщала «Фонтанка». По информации издания, площадь камер составляет всего восемь квадратных метров, поэтому для их переоборудования под номера, вероятно, понадобится частичная реконструкция.

Пространство комплекса станет полностью пешеходным, а храм Святого Александра Невского останется действующим и будет передан РПЦ. Концепцию приспособления исторических зданий, подготовленную специалистами НИиПИ «Спецреставрации», уже согласовал Совет по сохранению культурного наследия. Срок реализации проекта составит пять лет, а объём инвестиций — около 15 млрд рублей, уточнили в строительном холдинге «КВС».

КГА
КГА
КГА

ТЭЦ-2 на Новгородской улице

Первая электростанция появилась по этому адресу ещё в царское время. После революции её перестроили в стиле конструктивизм под руководством архитектора Ноя Троцкого. Следующие десятилетия она использовалась по прямому назначению. А в 2025 году стало известно, что «ТГК-1» планирует переделать ТЭЦ-2 на Новгородской улице в многофункциональный комплекс под нужды «Газпрома».

Проект, разработанный компанией «Спектрум-Холдинг», уже согласовали КГИОП и Градостроительный совет. Его стоимость и сроки реализации заказчик не разглашает. Как писала «Фонтанка», помимо реставрации памятников архитектуры он предполагает их приспособление под современное использование.

Так, в бывшей котельной откроется Центр танцев и искусств прима-балерины Мариинского театра Дианы Вишнёвой и зал-трансформер на несколько сотен зрителей, а в здании, где находилось машинное отделение, — лечебно-реабилитационный комплекс, спортивные площадки и заведения общепита.

В рамках второго этапа работ на территории построят офисные здания, служебную гостиницу и подземный паркинг. Кроме того, проект включает создание общественного пространства, которое, как обещают, будет доступно петербуржцам. В перспективе похожие изменения коснутся ещё двух электростанций «ТГК-1» — на набережных Обводного канала и реки Фонтанки.

КГА

Новый яхт-клуб на Петровской косе

Масштабное обновление затронет западную часть исторической марины, которую город передал школе «Олимпийские надежды», подведомственной Комитету по физической культуре и спорту Петербурга. Проект реконструкции, разработанный специалистами студии «Интерколумниум», уже утвердили в Смольном.

Предстоящие работы включают ремонт двух памятников архитектуры — Дома управляющего фирмы «Ропс и К» и здания Центрального ленинградского яхт-клуба — и их переоборудование под музей и «административно-методический комплекс» с учебными и тренерскими комнатами, зонами отдыха, рестораном и саунами. Помимо этого, предусмотрено строительство спортивных баз, эллинга, подземной парковки и другой инфраструктуры.

Общая стоимость реконструкции оценивается в 21,2 млрд рублей, из которых большую часть привлекут из внебюджетных источников. На подготовку документации отводят 2026–2028 годы, а снос старых построек должен завершиться не позднее 2028-го. Новый яхт-клуб на Петровской косе планируют сдать к 2030 году.

«Цимайло, Ляшенко и Партнёры»
«Цимайло, Ляшенко и Партнёры»
«Цимайло, Ляшенко и Партнёры»

Дом Радио

Это здание занимает особое место в истории города. Его построили в начале XX века для Благородного собрания Петербурга. В 1932 году оно перешло Ленинградскому радио, которое было главным источником информации в блокаду. А уже в наши дни этот дом стал творческой резиденцией оркестра и хора musicAeterna под руководством дирижёра Теодора Курентзиса.

С прошлого года в здании ведутся масштабные работы, которые спонсирует банк ВТБ (их стоимость не сообщалась). Проект реставрации разработало архитектурное бюро «Цимайло, Ляшенко и Партнёры», а за его реализацию отвечают компании «Спецреставрация» и ССУ-5. Сроки сдачи — конец 2026 года.

Первый этап — первичная расчистка и реставрация, а также ремонт инженерных систем и несущих конструкций — уже завершён. Впереди — приспособление исторических помещений под залы-трансформеры, лектории, музей, фонотеку и другие пространства, которые будут доступны петербуржцам. Подробнее о том, как преобразится Дом Радио, читайте в большом материале «Собака.ru».

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский
Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский
Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский

«Аврора»

Один из старейших кинотеатров Петербурга принял первых посетителей в 1913 году. С тех пор его обновляли лишь однажды — в 1920-х, когда к власти пришли большевики. О необходимости масштабной реставрации говорили не один год, а в 2025-м стало известно, что к ней приступят следующей осенью. Ожидается, что она станет важным событием в жизни «Авроры», ведь её проведут впервые за 100 лет.

О предстоящих изменениях рассказывал вице-губернатор города Борис Пиотровский. По его словам, специалисты заменят коммуникации, а внутри полуротонды устроят дополнительные входы и выходы. В здании появится гардероб, а кино-бар вернётся на историческое место. В залах установят новое оборудование, а в одном из них увеличат экран. Знаменитую скульптуру «Аврора на бочке», которая десятилетиями встречала и провожала посетителей, перенесут в фойе — туда, где она стояла в первой трети прошлого века.

Принадлежащий городу кинотеатр ремонтируют с 2022 года: меняют зрительские кресла и напольное покрытие, обновляют интерьер. О разработчике проекта, а также компании-подрядчике, которая его реализует, ничего не известно. О стоимости работ информации тоже нет, но сообщалось, что они ведутся при поддержке Комитета по культуре. «Аврора» предстанет в обновлённом виде к 2028 году.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: