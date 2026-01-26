Главные реставрации и реконструкции ближайших лет в Петербурге

В ближайшие годы в Петербурге запланировано несколько масштабных реставраций и реконструкций, которые изменят исторический облик как отдельных памятников архитектуры, так и целых районов. Редакция «Собака.ru» рассказывает о них подробно и показывает, как преобразится городской пейзаж через пять лет.
Комплекс зданий Эрмитажа
Архитектурный ансамбль на главной площади города не нуждается в особом представлении. Его последняя реставрация была завершена в 2014 году. Тогда обновили кровлю и чердаки Зимнего дворца, а также восточное крыло здания Главного штаба, где разместили произведения искусства XIX–XXI веков.
Очередную реставрацию бывшей резиденции Романовых и ещё нескольких зданий, входящих в комплекс Эрмитажа, минувшим летом анонсировал директор музея Михаил Пиотровский. По словам его заместителя Сергея Макарова, который курирует это направление, изменения коснутся фасадов, нескольких залов и паркетов.
Помимо Зимнего дворца будут восстановлены исторические помещения Меншиковского дворца с голландской плиткой XVIII века, а также Эрмитажный театр, который по возможности продолжит давать спектакли. Исполнителя работ, а также точные даты их начала и завершения в музее не назвали, но отметили, что это «большой проект на много лет».
Биржа
Это здание — шедевр архитектуры начала XIX века. Долгое время в нём располагался Военно-морской музей, но в 2013 году он стал бесхозным. Его восстановление длится больше десяти лет — с 2014-го, когда памятник перешёл в ведение Эрмитажа. За это время сменилось несколько компаний-подрядчиков, а руководители последних — «ГазПроектСтроя» и «ССУ-5» — оказались фигурантами уголовного дела о мошенничестве, сообщал «РБК».
После череды скандалов кураторство над проектом перешло к Минкульту, который перезаключил контракт с другой компанией — «РСК-Ренессанс». Новому исполнителю поручили доработать проектную и разработать рабочую документации, а также завершить реставрацию за 1,4 млрд рублей. Однако позже стало известно, что ведомство отказалось от сотрудничества с этим подрядчиком из-за срыва сроков. Согласно последней версии, по окончании работ в памятнике разместят Музей русской славы и побед.
В основу концепции нового филиала Эрмитажа ляжет «образ князя и полководца Александра Невского, а также подвиги, совершённые им в XIII веке на берегах Невы и на Чудском озере». О том, как это будет выглядеть в реальности, известно мало. В Центральном зале разместят знамёна, награды и картины с изображением батальных сцен из коллекции музея, а ещё в одном помещении обустроят Галерею русской гвардии, писал «Деловой Петербург» со ссылкой на слова Михаила Пиотровского.
Конюшенное ведомство
В царское время в этом здании содержали лошадей императорского двора. В наши дни оно стоит в строительных лесах и медленно превращается в «заброшку». В 2022 году город передал его очередному инвестору — компании «Ведомство» (ранее — «БахчаСарай») по программе «Рубль за метр», но подготовку документации затормозили судебные разбирательства по оспариванию результатов конкурса, о которых подробно писала «Фонтанка». В итоге эскизный проект реставрации одобрили лишь в 2025 году.
Концепцией обновления архитектурного памятника занимается «Студия 44». По словам главы компании Никиты Явейна, многофункционального пространства с кафе и ресторанами (40%), а также выставочными, концертными и другими общественными площадками (60%), где левый корпус будет более «молодёжным», а правый — «семейным».
В нескольких помещениях откроют литературный клуб и книжный магазин вроде «Подписных изданий», а бывшую квартиру генерала Карла Густава Маннергейма превратят в музей. Внутренние дворы комплекса переоборудуют под летние фестивали и зимние ярмарки с танцплощадкой и катком. При этом два из них будут оснащены сборно-разборными атриумами без опоры на стены, что не затронет исторические конструкции Конюшенного ведомства. Предполагается, что реставрация продлится до 2031 года.
«Кресты»
Краснокирпичный комплекс на Арсенальной набережной построили в конце XIX века для содержания уголовных преступников. Последние арестанты покинули его в 2017-м — их перевели в следственный изолятор в Колпино, открывшийся в том же году. Спустя несколько лет бывшее СИЗО выставили на торги, в результате которых его собственником за 1,1 млрд рублей стал строительный холдинг «КВС». К новому владельцу перешли четыре гектара земли и три десятка зданий, среди которых есть памятники архитектуры.
Девелопер планирует открыть в «Крестах» музей об истории этого места, галереи, рестораны и общественные пространства. А в главных корпусах, где содержали заключённых, — гостиницу, сообщала «Фонтанка». По информации издания, площадь камер составляет всего восемь квадратных метров, поэтому для их переоборудования под номера, вероятно, понадобится частичная реконструкция.
Пространство комплекса станет полностью пешеходным, а храм Святого Александра Невского останется действующим и будет передан РПЦ. Концепцию приспособления исторических зданий, подготовленную специалистами НИиПИ «Спецреставрации», уже согласовал Совет по сохранению культурного наследия. Срок реализации проекта составит пять лет, а объём инвестиций — около 15 млрд рублей, уточнили в строительном холдинге «КВС».
ТЭЦ-2 на Новгородской улице
Первая электростанция появилась по этому адресу ещё в царское время. После революции её перестроили в стиле конструктивизм под руководством архитектора Ноя Троцкого. Следующие десятилетия она использовалась по прямому назначению. А в 2025 году стало известно, что «ТГК-1» планирует переделать ТЭЦ-2 на Новгородской улице в многофункциональный комплекс под нужды «Газпрома».
Проект, разработанный компанией «Спектрум-Холдинг», уже согласовали КГИОП и Градостроительный совет. Его стоимость и сроки реализации заказчик не разглашает. Как писала «Фонтанка», помимо реставрации памятников архитектуры он предполагает их приспособление под современное использование.
Так, в бывшей котельной откроется Центр танцев и искусств прима-балерины Мариинского театра Дианы Вишнёвой и зал-трансформер на несколько сотен зрителей, а в здании, где находилось машинное отделение, — лечебно-реабилитационный комплекс, спортивные площадки и заведения общепита.
В рамках второго этапа работ на территории построят офисные здания, служебную гостиницу и подземный паркинг. Кроме того, проект включает создание общественного пространства, которое, как обещают, будет доступно петербуржцам. В перспективе похожие изменения коснутся ещё двух электростанций «ТГК-1» — на набережных Обводного канала и реки Фонтанки.
Новый яхт-клуб на Петровской косе
Масштабное обновление затронет западную часть исторической марины, которую город передал школе «Олимпийские надежды», подведомственной Комитету по физической культуре и спорту Петербурга. Проект реконструкции, разработанный специалистами студии «Интерколумниум», уже утвердили в Смольном.
Предстоящие работы включают ремонт двух памятников архитектуры — Дома управляющего фирмы «Ропс и К» и здания Центрального ленинградского яхт-клуба — и их переоборудование под музей и «административно-методический комплекс» с учебными и тренерскими комнатами, зонами отдыха, рестораном и саунами. Помимо этого, предусмотрено строительство спортивных баз, эллинга, подземной парковки и другой инфраструктуры.
Общая стоимость реконструкции оценивается в 21,2 млрд рублей, из которых большую часть привлекут из внебюджетных источников. На подготовку документации отводят 2026–2028 годы, а снос старых построек должен завершиться не позднее 2028-го. Новый яхт-клуб на Петровской косе планируют сдать к 2030 году.
Дом Радио
Это здание занимает особое место в истории города. Его построили в начале XX века для Благородного собрания Петербурга. В 1932 году оно перешло Ленинградскому радио, которое было главным источником информации в блокаду. А уже в наши дни этот дом стал творческой резиденцией оркестра и хора musicAeterna под руководством дирижёра Теодора Курентзиса.
С прошлого года в здании ведутся масштабные работы, которые спонсирует банк ВТБ (их стоимость не сообщалась). Проект реставрации разработало архитектурное бюро «Цимайло, Ляшенко и Партнёры», а за его реализацию отвечают компании «Спецреставрация» и ССУ-5. Сроки сдачи — конец 2026 года.
Первый этап — первичная расчистка и реставрация, а также ремонт инженерных систем и несущих конструкций — уже завершён. Впереди — приспособление исторических помещений под залы-трансформеры, лектории, музей, фонотеку и другие пространства, которые будут доступны петербуржцам. Подробнее о том, как преобразится Дом Радио, читайте в большом материале «Собака.ru».
«Аврора»
Один из старейших кинотеатров Петербурга принял первых посетителей в 1913 году. С тех пор его обновляли лишь однажды — в 1920-х, когда к власти пришли большевики. О необходимости масштабной реставрации говорили не один год, а в 2025-м стало известно, что к ней приступят следующей осенью. Ожидается, что она станет важным событием в жизни «Авроры», ведь её проведут впервые за 100 лет.
О предстоящих изменениях рассказывал вице-губернатор города Борис Пиотровский. По его словам, специалисты заменят коммуникации, а внутри полуротонды устроят дополнительные входы и выходы. В здании появится гардероб, а кино-бар вернётся на историческое место. В залах установят новое оборудование, а в одном из них увеличат экран. Знаменитую скульптуру «Аврора на бочке», которая десятилетиями встречала и провожала посетителей, перенесут в фойе — туда, где она стояла в первой трети прошлого века.
Принадлежащий городу кинотеатр ремонтируют с 2022 года: меняют зрительские кресла и напольное покрытие, обновляют интерьер. О разработчике проекта, а также компании-подрядчике, которая его реализует, ничего не известно. О стоимости работ информации тоже нет, но сообщалось, что они ведутся при поддержке Комитета по культуре. «Аврора» предстанет в обновлённом виде к 2028 году.
