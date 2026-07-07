«Диоскуров, укрощающих коней» у Манежа на Исаакиевской площади отреставрируют

В ходе восстановления мраморные статуи героев древнегреческой мифологии братьев-близнецов Кастора и Полидевка, которые украшают портик центрального выставочного зала на Исаакиевской площади, обследуют на наличие повреждений. Скульптуры очистят и обработают их поверхность защитными средствами.

Манеж возвели в 1804-1807 годах в стиле классицизма по проекту Джакомо Кваренги для тренировок кавалеристов в любое время года, а также парадных конных выездок Лейб-гвардии Конного полка. Копии мраморных античных скульптур диоскуров, стоящих перед римским Квиринальским дворцом, заказали в Италии к концу строительства здания.