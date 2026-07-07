Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

«Диоскуров, укрощающих коней» у Манежа на Исаакиевской площади отреставрируют

Ордер на выполнение работ по сохранению федерального памятника архитектуры выдала Государственная административно техническая инспекция (ГАТИ), отчиталась пресс-служба ведомства. Реставрацию планируют завершить к 1 октября.

StockphotoVideo / Shutterstock

В ходе восстановления мраморные статуи героев древнегреческой мифологии братьев-близнецов Кастора и Полидевка, которые украшают портик центрального выставочного зала на Исаакиевской площади, обследуют на наличие повреждений. Скульптуры очистят и обработают их поверхность защитными средствами.

Манеж возвели в 1804-1807 годах в стиле классицизма по проекту Джакомо Кваренги для тренировок кавалеристов в любое время года, а также парадных конных выездок Лейб-гвардии Конного полка. Копии мраморных античных скульптур диоскуров, стоящих перед римским Квиринальским дворцом, заказали в Италии к концу строительства здания.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: