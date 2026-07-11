Витражи восстановят в окнах доходного дома начала XX века на Введенской. Оригинальное стекло нашли в Музее истории Петербурга

Дом на Введенской, 5/13 в стиле модерн построили в 1910 году по проекту архитектора Михаила Дубинского. Во время Великой Отечественной войны здание сильно пострадало, а после многочисленных ремонтов утратило лепнину и другие элементы декора. В нем сохранился лишь один витраж, на котором изображен восход солнца.

Уже во время реставрации выяснилось, что существует второй оригинал витражных окон, но с другим пейзажем — ручьем под деревьями. В 1996 году его передали в в Государственный музей истории Петербурга после замены исторических окон на стеклопакеты. Специалисты КГА совместно с мастерами изучили подлинник и подобрали стекла, чтобы добиться максимальной схожести материалов. Пока на окна вернулся витраж с восходом. Сейчас мастера воссоздают стекло с изображением ручья.

В 2026 году это уже второй случай возвращения исторических витражей зданиям, не имеющим статуса памятников. В апреле три витража вернули дому Тележной, 13. Их воссоздали по образцу сохранившегося оригинала, который также нашли в одном из музеев города — его вернуть на место не удалось из-за хрупкости материала.

Текст: Ева Елисеева, Максим Бабенко