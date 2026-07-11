Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Витражи восстановят в окнах доходного дома начала XX века на Введенской. Оригинальное стекло нашли в Музее истории Петербурга

Бывший доходный дом на углу Большой Пушкарской и Введенской улиц украсит оригинальный витраж и три копии старинных. Зданию также вернут исторические оконные проемы из дерева. Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству (КГА).

Комитет по градостроительству и архитектуре
Комитет по градостроительству и архитектуре

Дом на Введенской, 5/13 в стиле модерн построили в 1910 году по проекту архитектора Михаила Дубинского. Во время Великой Отечественной войны здание сильно пострадало, а после многочисленных ремонтов утратило лепнину и другие элементы декора. В нем сохранился лишь один витраж, на котором изображен восход солнца.

Уже во время реставрации выяснилось, что существует второй оригинал витражных окон, но с другим пейзажем — ручьем под деревьями. В 1996 году его передали в в Государственный музей истории Петербурга после замены исторических окон на стеклопакеты. Специалисты КГА совместно с мастерами изучили подлинник и подобрали стекла, чтобы добиться максимальной схожести материалов. Пока на окна вернулся витраж с восходом. Сейчас мастера воссоздают стекло с изображением ручья.

В 2026 году это уже второй случай возвращения исторических витражей зданиям, не имеющим статуса памятников. В апреле три витража вернули дому Тележной, 13. Их воссоздали по образцу сохранившегося оригинала, который также нашли в одном из музеев города — его вернуть на место не удалось из-за хрупкости материала.

Текст: Ева Елисеева, Максим Бабенко

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: