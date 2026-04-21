Витражи вернулись на фасад дореволюционного дома на Тележной улице

На фасад исторического дома на Тележной улице, 13 вернули утраченные витражи. Их установили 21 апреля в эркерах на трех этажах здания после масштабных восстановительных работ, рассказали в Смольном.
Реставрация фасада началась в 2025 году. При подготовке проекта специалисты Комитета по градостроительству обнаружили серьезные изменения внешнего вида здания: оригинальные деревянные окна самовольно заменили на пластиковые, а витражи оказались утерянными.
Неожиданной находкой стал один уцелевший витраж, который хранился в музее петербургского отделения ВООПИК — его когда-то спасли местные жители. Из-за хрупкости оригинал нельзя было вернуть на место, поэтому мастера создали три новых витража по его образцу. Они точно повторяют исторический рисунок и цветовую гамму.
Вместе с этим специалисты восстановили декоративное оформление окон и откосов. Кроме того, обновили входную площадку: ее облицевали метлахской плиткой, ориентируясь на исторические интерьеры дома.
Доходному дому уже больше века. Его построили в стиле модерн в 1906 году по проекту гражданского инженера Петра Батуева. До 1917 года здание принадлежало предпринимателю Митрофану Мироненко.
