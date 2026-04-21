Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Витражи вернулись на фасад дореволюционного дома на Тележной улице

На фасад исторического дома на Тележной улице, 13 вернули утраченные витражи. Их установили 21 апреля в эркерах на трех этажах здания после масштабных восстановительных работ, рассказали в Смольном.

Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Реставрация фасада началась в 2025 году. При подготовке проекта специалисты Комитета по градостроительству обнаружили серьезные изменения внешнего вида здания: оригинальные деревянные окна самовольно заменили на пластиковые, а витражи оказались утерянными.

Неожиданной находкой стал один уцелевший витраж, который хранился в музее петербургского отделения ВООПИК — его когда-то спасли местные жители. Из-за хрупкости оригинал нельзя было вернуть на место, поэтому мастера создали три новых витража по его образцу. Они точно повторяют исторический рисунок и цветовую гамму.

Вместе с этим специалисты восстановили декоративное оформление окон и откосов. Кроме того, обновили входную площадку: ее облицевали метлахской плиткой, ориентируясь на исторические интерьеры дома.

Доходному дому уже больше века. Его построили в стиле модерн в 1906 году по проекту гражданского инженера Петра Батуева. До 1917 года здание принадлежало предпринимателю Митрофану Мироненко.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: