Дворец бракосочетания на Английской набережной спрячут за строительными лесами уже этим летом

Почти семь десятилетий этот особняк не приводили в порядок. Последний серьезный ремонт проводился в здании перед открытием Дворца бракосочетания в 1959 году. Нынешняя реставрация, помимо кровли и фасадов, предполагает обновление инженерных сетей и рабочих помещений. Когда восстановление завершат, фасады дворца предстанут в своем изначальном виде, обещают в городском правительстве.

Первые постройки на этом месте появились в XVIII веке. Современный облик зданию в стиле флорентийского ренессанса придал архитектор Александр Красовский в 1889-1890 годах. Перед революцией одним из владельцев здания был великий князь Андрей Владимирович, двоюродный брат Императора Николая II. Сегодня особняк Дервиза — федеральный памятник архитектуры.

Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной — одно из самых популярных мест для регистрации молодоженов в Петербурге. В среднем здесь женится каждая пятая пара. Так, в 2025 году на Английской набережной узаконили свои отношения 9 тысяч пар, в остальных органах ЗАГС — 44 тысячи, приводят статистику в городской администрации.

Первые шаги в совместной жизни молодожены здесь делают с видом на Петропавловский собор, Кунсткамеру, здание Двенадцати коллегий и Академию художеств. Недавно здесь основали свою семью идеолог проекта «Остров фортов» Марика Коротаева и председатель совета директоров «Беатон» Александр Бобков. О свадьбе этой пары Собака.ru рассказывала в материале.