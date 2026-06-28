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Реставрации

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На ремонт берегов 3-го и 4-го Северных прудов на Елагином острове выделят 29,2 млн рублей

Заказчиком выступает Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова.

Фото: Никита Мурузин / Собака.ru

На ремонт берегоукрепления 3-го и 4-го Северных прудов на Елагином острове планируется выделить 29,2 миллиона рублей, следует из данных госзакупок.

Заявки от подрядчиков принимаются до 14 июля, итоги конкурса подведут 17 июля. Основная часть работ запланирована на 2027 год. Контракт будет действовать до 31 декабря 2027 года.

Напомним: в мае 2026 года стало известно о том, что на реставрацию цокольного этажа Елагиного дворца выделят почти 40 млн рублей. 

Проект включает модернизацию инженерной инфраструктуры: прокладку водопроводных и электрических сетей, монтаж необходимых узлов, в том числе пожарного гидранта. Также предусмотрено создание парковой дорожки, ведущей к дополнительному входу в здание.

Как выглядит Елагин дворец в ЦПКиО после 20-летней реставрации. Теперь в него можно попасть

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