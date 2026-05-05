Елагин дворец отремонтируют почти за 40 млн рублей

Подрядчику предстоит выполнить пятый этап работ по реставрации и ремонту здания — речь идет о цокольном этаже дворца, расположенного на Елагином острове. Проект включает модернизацию инженерной инфраструктуры: прокладку водопроводных и электрических сетей, монтаж необходимых узлов, в том числе пожарного гидранта. Также предусмотрено создание парковой дорожки, ведущей к дополнительному входу в здание.

Все запланированные работы должны пройти государственную историко-культурную экспертизу, подтверждающую их допустимость. Особое внимание в документации уделено сохранению объекта культурного наследия и прилегающей территории. Подрядчику необходимо обеспечить защиту зеленых насаждений, газонов, ограждений и дорожных покрытий. Размещать строительные бытовки и складировать материалы на газонах запрещено. Деревья, находящиеся в зоне работ, потребуется «одеть» в специальные защитные конструкции. После завершения ремонта исполнитель обязан восстановить нарушенное благоустройство на территории.

Дворец на Елагином острове был построен в 1818-1822 годах архитектором Карлом Росси по приказу императора Александра I как летняя резиденция для вдовствующей императрицы Марии Федоровны. С 1818 и до 1917 годов остров и дворец находились в собственности Романовых и были любимым местом отдыха царской семьи. В 1990 году Елагин остров включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а с 2001 года архитектурно-парковый ансамбль стал памятником федерального значения.

С начала XXI века Дворец находился на реставрации. За период с 2006 по 2012 год были полностью выполнены наружные работы, в том числе отремонтирована кровля, отреставрированы фасады с заменой столярных изделий и подъездной пандус. Начаты работы по реставрации цокольного этажа. С 2016 по 2020 год были полностью отреставрированы внутренние помещения второго и третьего этажей здания.