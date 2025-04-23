Проект реконструкции Конюшенного ведомства утвердил совет по наследию

Как пишет «Деловой Петербург» со слов зампреда совета Михаила Мильчика, за проект «Студии проголосовали почти единогласно. Он также отметил, что

По словам Мильчика, проект реставрации пока не разработали, и депутаты его не видели. Кроме того, искусствоведа смутило приспособление под разного рода кафе и рестораны.

«Хотя есть корпус, где предполагается проводить выставки, есть пространство, где возможны концерты зимой, а в главном дворе предполагается каток, но всё-таки главное использование — это разного рода рестораны», — отметил он.

По мнению Мильчика, два самых интересных корпуса бывших конюшен (сводчатых и вытянутых на 60 и 70 метров), предложили изменить их конфигурацию и перегородить по горизонтали, чтобы появилось два яруса под кафе и рестораны, и от этого «единое пространство исчезает».

Кинорежиссер Александр Сокуров считает, что Коннюшенному ведомству необходима реставрация, причем, по его мнению, это необходимо сделать как можно скорее.

«Состояние крайне тяжелое. Это очень старый памятник, настоящий памятник, который нуждается не только в реставрации, в очень масштабных ремонтах, гидротехнических работах. Если учесть, что 70 лет не было вообще никакого ремонта. Надо, чтобы к решению этой проблемы приступили. Иначе он просто погибнет», — сообщает 78 слова Сокурова.

Напомним, в конце апреля 2025 года показали новую концепцию реконструкции Конюшенного ведомства. Историческое здание в самом сердце Петербурга у Спаса на Крови хотят переделать под масштабное фуд-пространство, где восточное крыло адаптируют под семейную аудиторию, а в западном разместят фудкорт для одиноких посетителей, пар и больших компаний. Рестораны займут около 4,8 тысяч квадратных метров, кафе — около 630, фудкорт — 6,2 тысячи квадратных метров.