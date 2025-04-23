Проект реконструкции Конюшенного ведомства утвердил совет по наследию

Концепцию, предложенную на прошлой неделе «Студией 44», приняли за основу. Вероятнее всего, проект еще будут видоизменять. Согласно предложенному варианту, тут хотят сделать гастрономическое пространство, где восточное крыло планируют адаптировать под семейную аудиторию, а в западном собираются разместить фудкорт для одиноких посетителей, пар и больших компаний. Также в проекте предусмотрено выставочное пространство, литературный клуб, и прочие заведения досуга.
Как пишет «Деловой Петербург» со слов зампреда совета Михаила Мильчика, за проект «Студии проголосовали почти единогласно. Он также отметил, что
По словам Мильчика, проект реставрации пока не разработали, и депутаты его не видели. Кроме того, искусствоведа смутило приспособление под разного рода кафе и рестораны.
«Хотя есть корпус, где предполагается проводить выставки, есть пространство, где возможны концерты зимой, а в главном дворе предполагается каток, но всё-таки главное использование — это разного рода рестораны», — отметил он.
По мнению Мильчика, два самых интересных корпуса бывших конюшен (сводчатых и вытянутых на 60 и 70 метров), предложили изменить их конфигурацию и перегородить по горизонтали, чтобы появилось два яруса под кафе и рестораны, и от этого «единое пространство исчезает».
Кинорежиссер Александр Сокуров считает, что Коннюшенному ведомству необходима реставрация, причем, по его мнению, это необходимо сделать как можно скорее.
«Состояние крайне тяжелое. Это очень старый памятник, настоящий памятник, который нуждается не только в реставрации, в очень масштабных ремонтах, гидротехнических работах. Если учесть, что 70 лет не было вообще никакого ремонта. Надо, чтобы к решению этой проблемы приступили. Иначе он просто погибнет», — сообщает 78 слова Сокурова.
Напомним, в конце апреля 2025 года показали новую концепцию реконструкции Конюшенного ведомства. Историческое здание в самом сердце Петербурга у Спаса на Крови хотят переделать под масштабное фуд-пространство, где восточное крыло адаптируют под семейную аудиторию, а в западном разместят фудкорт для одиноких посетителей, пар и больших компаний. Рестораны займут около 4,8 тысяч квадратных метров, кафе — около 630, фудкорт — 6,2 тысячи квадратных метров.
Напомним, в декабре 2024 года назвали новые сроки завершения реконструкции Конюшенного ведомства. Судом установили, что арендатор исторического здания должен до 2026 года разработать проектную документацию, а до 2031 года — отреставрировать Конюшенное ведомство.
До этого стало известно, что для реконструкции Конюшенного ведомства продлили сроки проектирования. Арендатор «Конюшенного ведомства» — ООО «Бахчасарай» (сейчас — ООО «Ведомство») — подал иск к комитету имущественных отношений о продлении договора аренды исторического здания в центре Петербурга. Арбитражный суд частично удовлетворил требование.
Из Конюшенного ведомства хотели сделать общественное и арт пространство. Памятник сдали в аренду по программе «рубль за метр». Инвестор уже проводит исследовательские работы, на основании которых сделают развернутый проект реконструкции.
В начале декабря 2024 года стало известно, что реставрация Конюшенного ведомства сдвинулась с мертвой точки. С исторического здания, которое расположено рядом со Спасом на Крови, сняли баннеры, которые долгие годы закрывали полуразрушенные стены постройки. Сейчас начали вести обмеры для разработки проекта реставрации.
В августе 2024 года стало известно, что Конюшенное ведомство собираются приспособить под современное использование. Смольный заказал обследование строительных конструкций Конюшенного ведомства на Конюшенной площади, 1А. Также подрядчик должен представить варианты приспособления исторического здания под современные нужды.
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