Личный опыт: как реставратор Максим Филипович за свой счет восстанавливает дачу Кочкина — шедевр деревянного зодчества

В чем главная сложность восстановления памятников деревянного зодчества?

У большинства людей дерево вызывает опасения, хотя отношение к нему постепенно меняется. Еще 10 лет назад многие владельцы таких памятников считали идеальным решением их снести, построить здание из кирпича и просто воспроизвести исторический облик. Сегодня подход другой: чем глубже погружаешься в работу, тем больше понимаешь ценность подобных объектов и тем меньше хочется их менять.

Главная сложность — нехватка специалистов. Мы накопили большой опыт, но мастеров, которые умеют восстанавливать старый сруб без его полной разборки, по-прежнему очень мало. Это действительно особая профессия. Еще одна особенность — внимание со стороны градозащитников и органов охраны памятников к таким объектам зачастую больше, чем к другим. Причина проста: их осталось очень мало. Поэтому каждый шаг нужно подробно обосновывать.

Еще до обрушения дачу Кочкина детально отсканировали. Как такие технологии меняют работу реставраторов и что они позволяют сделать сегодня, что было невозможно еще 10–15 лет назад?

Цифровая копия — это страховка от утраты. Особенно если речь идет о памятниках деревянного зодчества. Если горит каменный дом, часто сохраняются стены. Если горит деревянный — не остается ничего. Цифровая копия позволяет восстановить его максимально точно.

Показательный пример — дача Кочкина. Впервые ее отсканировали в 2009-м, когда у здания еще была крыша. Тогда никто не мог и предположить, что спустя годы объект будут реставрировать, но именно благодаря цифровой копии мы можем воссоздать утраченные элементы конструкции. Если бы не эта работа, нам пришлось бы опираться только на старые снимки. А между фотографией и сканированием, где точность измерений достигает сантиметра, разница колоссальная.

Такие технологии — это будущее. Через 50 или 100 лет цифровые копии зданий будут иметь огромную ценность. Архивные материалы тоже важны, но по точности и объему информации они не могут сравниться со сканированием. Я уверен: пройдет время, и у города появится электронный слепок, который поможет сохранять историческое наследие для следующих поколений.