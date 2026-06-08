Юсуповский дворец на Литейном открывается для посетителей

По словам организаторов, выбор выставки для открытия нового пространства не случаен. Проект посвящен одному из ключевых направлений деятельности музея — формированию и сохранению коллекции. С 2017 года собрание Исаакиевского собора пополнилось почти тысячей предметов, многие из которых удалось сохранить для истории и вернуть в культурный контекст.

Экспозиция разместится в трех залах дворца. Первый раздел посвящен Исаакиевскому собору и храму Воскресения Христова (Спасу на Крови), второй раскрывает тему наследия рода Юсуповых, а третий объединяет произведения ленинградской пейзажной школы, связанные с образами Петербурга и страницами истории Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда.

Среди наиболее значимых экспонатов — плащаница Спаса на Крови, обретенная музеем в 2023 году. После возвращения она вновь стала использоваться в богослужебной практике и одновременно вошла в музейное собрание как уникальный памятник церковного искусства.

Особняк княгини Зинаиды Юсуповой, построенный во второй половине XIX века, на Литейном проспекте, 42 поступил в управление Исаакиевского собора в 2023 году. Взамен дирекция собора вернула городу особняк на Мойке, 40, ранее принадлежавший Первому российскому страховому обществу. Только за несколько месяцев, в течение которых дворец проработал в составе музея, с его фасадов сняли полцентнера штукатурки и архитектурных элементов, которые находились в аварийном состоянии. Во времена Первой мировой войны здесь располагался госпиталь. В советские годы здание занимали самые разные учреждения, в их числе — научное общество «Знание» и юридический институт.