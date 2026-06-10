Кинотеатр «Аврора» отреставрируют за полмиллиарда рублей

Завершить реставрацию исполнитель контракта должен не позднее 1 сентября 2028 года. Финансировать проект будут поэтапно: в этом году на него выделят 16,5 млн рублей, в 2027-м — 195,9 и в 2028-м — 312 млн рублей.

Масштабный ремонт «Авроры» в ноябре 2025 года анонсировал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Он отметил, что в отреставрированном кинотеатре появится гардероб, а кино-бар переедет на историческое место в белое фойе. В обоих залах обновят оборудование, а в большом увеличат экран. Внутри полуротонды сделают дополнительные входы, а скульптуру «Авроры на бочке» перенесут в фойе, где она и стояла в 20-е годы прошлого века. Также строители заменят все инженерные коммуникации.

В 1913 году в Петербурге открылся синематеатр «Пикадилли» на 800 мест. Билеты в нем стоили от 35 копеек за самые бюджетные места до 5 рублей для тех, кто мог позволить себе ложу. Сеансы в нем проводились непрерывно с часа дня и почти до полуночи. В эпоху немого кино тапером здесь работал сам Дмитрий Шостакович. Иногда фильмы сопровождали симфонической музыкой.

Имя «Аврора» кинотеатр получил в 1932 году. Даже в блокаду здесь проводили показы. Лишь в 1942 году, когда в здании пропало электричество, «Аврора» временно закрылась. Однако с марта 1942 года «Аврора» снова открылась для зрителей полнометражным документальным фильмом «Разгром немецких войск под Москвой».

Последнюю большую реставрацию здесь проводили в 1998 году.