Аванзал в Доме Радио преобразился! Показываем его фото до и после реставрации

Интерьеры аванзала Дома Радио отличает сложная декоративная отделка. К началу работ реставраторы зафиксировали повреждения, следы протечек и многослойные поздние окрашивания. Специалисты расчистили поздние наслоения и провели комплексную реставрацию, восстановив лепной декор сводов и поверхности стен из искусственного мрамора. Так же поступили и с панно в примыкающем к аванзалу фойе: реставраторы начали очищать их от более поздних слоев краски, чтобы восстановить первоначальный авторский рисунок.

В парадном аванзале гости Дома Радио будут собираться в ожидании концертов в Первой студии, где продолжается реставрация. В зале тоже предстоит восстановить архитектурно-художественную отделку, укрепить исторические конструкции, а затем смонтировать складную систему кресел на 156 мест и установить современное акустическое и медиаоборудование.