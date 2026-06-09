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Реставрации

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Аванзал в Доме Радио преобразился! Показываем его фото до и после реставрации

В помещении на Итальянской, 27 мастера восстановили исторические своды, отделку стен и демонтировали строительные леса. Основной этап реставрации самого здания Дома Радио завершится к концу 2026 года, после чего специалисты начнут техническую подготовку открытия площадки. Об этом Собака.ru рассказали в пресс-службе ВТБ, который занимается реставрацией здания.

Аванзал до реставрации
Фото: Михаил Балаев, предоставлены пресс-службой ВТБ

Аванзал до реставрации

Аванзал после завершения работ
Фото: Михаил Балаев, предоставлены пресс-службой ВТБ

Аванзал после завершения работ

Интерьеры аванзала Дома Радио отличает сложная декоративная отделка. К началу работ реставраторы зафиксировали повреждения, следы протечек и многослойные поздние окрашивания. Специалисты расчистили поздние наслоения и провели комплексную реставрацию, восстановив лепной декор сводов и поверхности стен из искусственного мрамора. Так же поступили и с панно в примыкающем к аванзалу фойе: реставраторы начали очищать их от более поздних слоев краски, чтобы восстановить первоначальный авторский рисунок.

В парадном аванзале гости Дома Радио будут собираться в ожидании концертов в Первой студии, где продолжается реставрация. В зале тоже предстоит восстановить архитектурно-художественную отделку, укрепить исторические конструкции, а затем смонтировать складную систему кресел на 156 мест и установить современное акустическое и медиаоборудование.

Дарья Филиппова

Старший вице-президент ВТБ

Аванзал – первое завершенное пространство Дома Радио, где нам удалось сохранить и бережно раскрыть в интерьере исторические слои разных эпох. Именно такой подход лежит в основе реставрации всего здания. Мы планируем завершить основные работы до конца 2026 года и начать техническую подготовку к открытию, а также формирование программы.

Фото: Михаил Балаев, предоставлены пресс-службой ВТБ
Фото: Михаил Балаев, предоставлены пресс-службой ВТБ
Фото: Михаил Балаев, предоставлены пресс-службой ВТБ
Фото: Дмитрий Егоров, предоставлены пресс-службой ВТБ
Фото: Михаил Балаев, предоставлены пресс-службой ВТБ

Фото: Дмитрий Егоров, предоставлены пресс-службой ВТБ

Фото: Дмитрий Егоров, предоставлены пресс-службой ВТБ
Фото: Михаил Балаев, предоставлены пресс-службой ВТБ

Фото: Дмитрий Егоров, предоставлены пресс-службой ВТБ

Фото: Дмитрий Егоров, предоставлены пресс-службой ВТБ
Фото: Михаил Балаев, предоставлены пресс-службой ВТБ

Фото: Дмитрий Егоров, предоставлены пресс-службой ВТБ

Параллельно реставраторы работают в других помещениях — завершают укрепление межэтажных перекрытий, прокладку инженерных коммуникаций и ремонт кровли. На крыше Дома Радио уже восстановили исторические световые фонари, благодаря которым естественный свет вновь вернется в интерьеры здания.

Здание, построенное в начале XX века для Благородного собрания по проекту семейства архитекторов Косяковых, закрыто на масштабную реставрацию с весны 2024 года. Сама культурная институция Дома Радио на время капитального ремонта переселилась в здание на Невском, 62. Там по-прежнему проходят выставки, лекции, кинопоказы, встречи и концерты. Ранее планировалось, что в свое здание Дом радио вернется в этом году.

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