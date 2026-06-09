Аванзал в Доме Радио преобразился! Показываем его фото до и после реставрации

В помещении на Итальянской, 27 мастера восстановили исторические своды, отделку стен и демонтировали строительные леса. Основной этап реставрации самого здания Дома Радио завершится к концу 2026 года, после чего специалисты начнут техническую подготовку открытия площадки. Об этом Собака.ru рассказали в пресс-службе ВТБ, который занимается реставрацией здания.
Интерьеры аванзала Дома Радио отличает сложная декоративная отделка. К началу работ реставраторы зафиксировали повреждения, следы протечек и многослойные поздние окрашивания. Специалисты расчистили поздние наслоения и провели комплексную реставрацию, восстановив лепной декор сводов и поверхности стен из искусственного мрамора. Так же поступили и с панно в примыкающем к аванзалу фойе: реставраторы начали очищать их от более поздних слоев краски, чтобы восстановить первоначальный авторский рисунок.
В парадном аванзале гости Дома Радио будут собираться в ожидании концертов в Первой студии, где продолжается реставрация. В зале тоже предстоит восстановить архитектурно-художественную отделку, укрепить исторические конструкции, а затем смонтировать складную систему кресел на 156 мест и установить современное акустическое и медиаоборудование.
Дарья Филиппова
Старший вице-президент ВТБ
Аванзал – первое завершенное пространство Дома Радио, где нам удалось сохранить и бережно раскрыть в интерьере исторические слои разных эпох. Именно такой подход лежит в основе реставрации всего здания. Мы планируем завершить основные работы до конца 2026 года и начать техническую подготовку к открытию, а также формирование программы.
Параллельно реставраторы работают в других помещениях — завершают укрепление межэтажных перекрытий, прокладку инженерных коммуникаций и ремонт кровли. На крыше Дома Радио уже восстановили исторические световые фонари, благодаря которым естественный свет вновь вернется в интерьеры здания.
Здание, построенное в начале XX века для Благородного собрания по проекту семейства архитекторов Косяковых, закрыто на масштабную реставрацию с весны 2024 года. Сама культурная институция Дома Радио на время капитального ремонта переселилась в здание на Невском, 62. Там по-прежнему проходят выставки, лекции, кинопоказы, встречи и концерты. Ранее планировалось, что в свое здание Дом радио вернется в этом году.
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