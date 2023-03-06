Особняк Зинаиды Юсуповой на Литейном проспекте собираются отреставрировать

Как рассказали «Собака.ru» в комитете по культуре Петербурга, в конце 2022 года Дворец Зинаиды Юсуповой перешел в пользование ГМП «Исаакиевский собор». И теперь в здании должны провести полное обследование, в том числе несущих конструкций и инженерных систем, чтобы определиться с фронтом работ по реставрации исторического особняка.

«Тщательная экспертиза поможет оценить состояние памятника, а также разработать подробный план реставрационных работ. Задача подрядчиков — сохранить и бережно восстановить все, что возможно. Работа предстоит сложная и масштабная, требующая особого подхода к шедевру архитектуры», — сообщили в комитете.

Проект предусмотрит полный комплекс ремонтно-реставрационных работ всего объекта — как исторических интерьеров и фасадов, так и частей здания, которые не являются предметом охраны КГИОП.

Между тем, сотрудники музея уже разрабатывают концепцию использования дворца. Планы масштабные: открытие выставочного пространства и лектория, проведение спектаклей, концертов, лекций, научных мероприятий, а также организация экскурсий по историческим помещениям уникального объекта.

Особняк княгини Зинаиды Юсуповой — одно из самых эффектных зданий на Литейном проспекте. Уникальный особняк в стиле «необарокко» строился с 1852 по 1858 годы для проживания княгини Зинаиды Юсуповой после смерти ее мужа — князя Бориса Юсупова. Автор проекта — архитектор Людвиг Бонштедт. Хозяйка лично следила за ходом работ и вела тщательный учет средств, материалов и работников. Для культуры города это здание имеет и историческую привязку — в начале XX века дом был сдан в аренду Петербургскому артистическому клубу. Здесь же находился театр «Кривое зеркало».