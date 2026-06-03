Дореволюционный газгольдер на Обводном канале отреставрируют

C 2017 года в здании работало культурное пространство «Люмьер-холл», однако с 2023 года постройка пустует. В прошлом году газгольдер получил статус памятника регионального значения под названием «Газгольдер 1».

В 2026 году для сооружения подготовили проект приспособления к современному использованию. Обследование показало, что часть крыши находится в аварийном состоянии. В ходе реставрации ее заменят, а в центре новой кровли появится световой фонарь. Также специалисты восстановят поврежденную кирпичную кладку.

Газгольдер был построен во второй половине XIX века для Главного газового завода Общества столичного освещения по проекту архитектора Рудольфа Бернгарда. До наших дней сохранились четыре исторических газгольдера. Один из них, расположенный по адресу набережная Обводного канала, 74Ц, сегодня занимает «Планетарий №1». Рядом с ним после реставрации планируют открыть общественное пространство, об этом в феврале 2026 года Собака.ru сообщил гендиректор «АСМ Групп» Алексей Михайлов.