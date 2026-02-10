Что происходит с «Крестами», когда откроют Дом Радио и во что превратят ТЭЦ на Обводном: петербургские реставраторы — о главных проектах года

Какие проекты компании должны попасть на страницы Собака.ru в 2026 году?

В первую очередь это «Кресты» (Арсенальная набережная, 7). Мы разработали концепцию приспособления части корпусов под офисы и гостиницы. Проект прошел Совет по культурному наследию, который поддержал наши предложения. Сейчас оформляем документацию для выхода на объект и первые разрешения ждем к началу строительного сезона.

Еще один объект — Ушаковские бани (улица Зои Космодемьянской, 7), памятник конструктивизма в районе Нарвской заставы. Сейчас там идет разбор аварийных конструкций, которые предстоит воссоздать заново. Проект рассчитан примерно на два года.

Кроме того, ведем авторский надзор за Домом Радио (Итальянская улица, 27) — работы планируется завершить в этом году.

Как сегодня складываются отношения реставраторов с властью? В чем диалог уже выстроен, а в чем нет?

За последние годы ситуация, на мой взгляд, улучшилась, но я бы хотел сказать о другом. Еще три года назад так называемые градозащитники и различные организации нередко превращали любые изменения исторических зданий в публичные скандалы, хотя более чем в половине случаев ничего плохого не происходило. Как специалисту мне эта ситуация была крайне неприятна.

Да, бывают вопиющие случаи утраты ценных памятников архитектуры, где необходимо жесткое реагирование со стороны города и его жителей. Но есть текущая работа, где баррикады и попытки остановить стройку любой ценой только мешают и тормозят процесс. Важно четко различать, где действительно нужно бороться, а где нет.