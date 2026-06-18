Как в Гатчине создают действующую(!) копию самолета, который в 1909 году впервые перелетел Ла-Манш. Где ее можно будет увидеть?

Жюль Верн, очки и мечта о небе

Геннадию Панёву немного за 70. Он родился в Котласе, Архангельская область. Детство провел в небольшой военной части, недалеко от родного города. «До 7 класса я хотел быть летчиком, — вспоминает он. — Но потом получил очки. Все зиму читал под одеялом с фонариком Жюля Верна, так как родители ругались, когда я засиживался до глубокой ночи, и даже выкручивали пробки в электрощитке. Осенью зрение было отличное, а весной — уже все».

В итоге мечту пришлось немного скорректировать — после школы Геннадий пошел не в летное училище, а в Ленинградский институт авиационного приборостроения. После учебы он хотел попасть в подмосковный Жуковский, где испытывали новейшие советские самолеты. Однако в год выпуска Панёва там молодых специалистов не ждали.

В итоге молодому инженеру, с детства мечтавшему о небе, пришлось идти в Ленинградский институт ядерной физики (теперь ПИЯФ), где он проработал до самого развала Советского Союза. Вплотную познакомиться с самолетами получилось только в армии. «Меня забрали в 28 лет, — говорит он. — Обслуживал комплексные системы навигации ракетоносцев Ту-95. Так прошло два года, потом снова вернулся в институт».

В 1990-е Панёв ушел в бизнес. «Занимался всем: кабельным телевидением, телестудиями, проводным интернетом, системами передачи данных — все, что есть в области связи», — добавляет он. Выйдя за счет работы в ПИЯФ на раннюю пенсию, Геннадий постепенно вернулся к мечте о небе и в 65 лет начал летать на мотодельтаплане.