СМИ: на Думской башне снова остановились часы

На одной из главных доминант Невского проспекта — Думской башне — остановились часы. Поломку заметили петербуржцы, они отметили, что стрелки не двигались с пятницы, пишет «Фонтанка».
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Фото: https://vk.com/bpiotrovsky
В администрации Центрального района рассказали, что послужило поломке. В ведомстве пояснили, что стрелки часов вышли из строя из-за технической поломки — упал противовес. Уже завтра, 31 августа, на место приедет мастер, который наладит их работу. В последний раз часы на Думской башне останавливались в марте этого года.
Ранее заявлялось, что Думская башня будет доступна для посещения с 6 сентября. Об этом на личной странице «ВКонтакте» поделился вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского. Он рассказал, что реставрация займет время, но уже 6 сентября откроется для посещения Думская башня. В этот день отмечается 30-летие со дня переименования города в Санкт-Петербург. И в качестве подарка петербуржцы и туристы смогут полюбоваться великолепным видом с уникальной доминанты в самом сердце города.
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