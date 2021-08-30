СМИ: на Думской башне снова остановились часы

В администрации Центрального района рассказали, что послужило поломке. В ведомстве пояснили, что стрелки часов вышли из строя из-за технической поломки — упал противовес. Уже завтра, 31 августа, на место приедет мастер, который наладит их работу. В последний раз часы на Думской башне останавливались в марте этого года.

Ранее заявлялось, что Думская башня будет доступна для посещения с 6 сентября. Об этом на личной странице «ВКонтакте» поделился вице-губернатора Петербурга Бориса Пиотровского. Он рассказал, что реставрация займет время, но уже 6 сентября откроется для посещения Думская башня. В этот день отмечается 30-летие со дня переименования города в Санкт-Петербург. И в качестве подарка петербуржцы и туристы смогут полюбоваться великолепным видом с уникальной доминанты в самом сердце города.