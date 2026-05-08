Ограду у Спаса на Крови отреставрируют за 45 млн рублей

Победителю конкурса предстоит подготовить проект, провести исследования и заняться восстановлением исторической ограды собора. В документах говорится, что речь идет о сохранении забора, который входит в состав федерального памятника архитектуры — «Собора Воскресения Христова» («Спаса на Крови»). Подрядчика выберут 27 мая. Основная часть суммы — более 42,6 млн рублей — пойдет именно на реставрационные работы.

Параллельно в храме продолжается реставрация фасадов. Этим занимается компания «Возрождение Петербурга». Специалисты уже восстановили мозаику «Христос во славе» на южном фасаде, обновили кровлю, керамическую черепицу, золочение главки и креста, а также проверили состояние фасадов и конструкций здания. Как рассказал Собака.ru в феврале технический директор «Возрождение Петербурга» Петр Щедрин, завершить реставрацию фасадов планируют до конца 2026 года.