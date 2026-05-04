Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Заново строят незаконно снесенное историческое здание на Выборгской набережной

Это первый случай восстановления охраняемой исторической постройки по решению суда, заявили в Комитете по охране памятников (КГИОП). Здание на Выборгской набережной, 61А, которое сейчас отстраивают заново, находится в зоне жесткого градостроительного контроля.

Восстановленное здание.
Фото: КГИОП

Восстановленное здание.

Здание до сноса в 2021 году.
Фото: КГИОП

Здание до сноса в 2021 году.

На участке располагалось трехэтажное краснокирпичное здание 1917 года постройки. Хотя территория находится в зоне жесткого градостроительного контроля, постройку начали демонтировать в сентябре 2021 года и полностью снесли к ноябрю того же года без разрешения со стороны КГИОП. Пользователем сооружения и его участка была компания «Нева Сити».

Согласно закону, здание должно быть восстановлено, поэтому комитет обратился в арбитраж с иском, который суд удовлетворил. В августе 2022 году компании «Нева Сити» выписали штраф 200 тысяч рублей.

В марте 2023 года, по данным «Канонер», компании «Дельта» и «Нева сити» получили разрешение на строительство. В апреле проект восстановления согласовал КГИОП. В отстроенном заново здании планируют разместить офисы. Сегодня, 4 мая, ведомство поделилось его снимками.

В начале апреля также стало известно о восстановлении дореволюционного дома на Заставской, 25, который снесли еще в 2013 году. Тогда собственник говорил об аварийном состоянии здания.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: