Заново строят незаконно снесенное историческое здание на Выборгской набережной

На участке располагалось трехэтажное краснокирпичное здание 1917 года постройки. Хотя территория находится в зоне жесткого градостроительного контроля, постройку начали демонтировать в сентябре 2021 года и полностью снесли к ноябрю того же года без разрешения со стороны КГИОП. Пользователем сооружения и его участка была компания «Нева Сити».

Согласно закону, здание должно быть восстановлено, поэтому комитет обратился в арбитраж с иском, который суд удовлетворил. В августе 2022 году компании «Нева Сити» выписали штраф 200 тысяч рублей.

В марте 2023 года, по данным «Канонер», компании «Дельта» и «Нева сити» получили разрешение на строительство. В апреле проект восстановления согласовал КГИОП. В отстроенном заново здании планируют разместить офисы. Сегодня, 4 мая, ведомство поделилось его снимками.

В начале апреля также стало известно о восстановлении дореволюционного дома на Заставской, 25, который снесли еще в 2013 году. Тогда собственник говорил об аварийном состоянии здания.