Снесенный дореволюционный дом на Заставской построят заново. В нем откроют общежитие и бизнес-центр

Утвержденный проект включает воссоздание исторического облика дома — фасадов с прежним декором и колером, а также мансарды и подвала. При этом допускаются небольшие корректировки — так, воротной подъезд расположат в другом месте. В восстановленной постройке разместят торговые и административные площади, а также общежитие.

С 2024 года комитет неоднократно рассматривал эскиз здания, однако возвращал его на доработку. При проектировании архитекторы использовали архивные фиксационные чертежи 1912 года, заключения СПбГАСУ от 2013 года о техническом состоянии конструкций здания и обмерные чертежи из технического паспорта дома 2002 года.

Пятиэтажный лицевой дом с подвалами и встроенным воротным проездом по Заставской улице построили в 1909 году по проекту гражданского инженера Сергея Баранкеева для петербургского купца Евгения Мальцева. Позже дом принадлежал купцу Иуде Бланштейну.

По данным издания «Канонер», сносом исторического здания занималась компания «Спрингалд», работы велись по заказу собственника — ООО «Старк». Демонтаж дома объясняли его аварийным состоянием.