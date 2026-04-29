Пристань на Стрелке Васильевского острова отремонтируют за пять лет

Помимо исторического причала, «Мостотрест» выполнит ремонт еще двух десятков локаций в центре города. Об этом предприятие договорилось с Комитетом по охране памятников (КГИОП) — стороны подписали мировое соглашение в апреле, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Один из пунктов соглашения — ремонт пристани со спусками-пандусами на Стрелке Васильевского острова. По обязательству от 2018 года, ее должны были обновить тогда за 12 месяцев, но работы так и не выполнили. Теперь список задач куда шире. «Мостотресту» предстоит заняться тремя знаменитыми спусками со львами — у Дворцового моста, на набережной Макарова и на Петровской набережной, где стоят фигуры ши-цза. В план также вошли шесть мостов, в том числе Троицкий, и участки набережных — Дворцовой и Адмиралтейской.

Всего речь примерно о 20 локациях в пяти районах Петербурга. Часть работ уже началась. В частности, с разрешения комитета ремонтируют участок Дворцовой набережной — на это выделили около 90 млн рублей.

В комитете объяснили, что с 2022 года «в целях оптимизации» стараются объединять такие требования в один иск — если объекты принадлежат одному владельцу. Подобные соглашения уже заключали, например, по Пулковской обсерватории и музеям-заповедникам «Петергоф» и «Павловск».

Тем временем, сам Васильевский остров продолжает преображаться: скоро там появятся сады-трансформеры, новый бульвар и сквер.

