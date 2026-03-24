Сады-трансформеры и новый бульвар появятся на Васильевском острове

В городе высадят десятки деревьев и сотни кустарников.

Временные озеленения установят на Университетской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта, сообщил вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин.

По словам чиновника, на Васильевском острове высадят более 50 деревьев — яблонь и боярышников, свыше 70 кустарников гортензии, а также около 2,4 тысячи ампельных цветов. Кроме того, на набережных установят вертикальное озеленение, кашпо, скамейки и урны.

Вместе с этими городские власти планирует отремонтировать бульвар, прилегающий к Большому проспекту Васильевского острова, а также благоустроить участок от 1-й линии до Наличной улицы. В этом году там высадят 15 деревьев, 884 кустарника, а также 300 многолетних растений, а в следующем — еще 89 деревьев, почти 4 900 кустарников и более 500 многолетних цветов.

Также Смольный планируют привести в порядок Румянцевский сад и его ограду, которая признана объектом культурного наследия. Работы хотят проводить поэтапно: сначала разработают проект с учетом требований Комитета по охране памятников, а затем перейдут к полноценной реставрации.

Впервые сады трансформеры установили на Университетской набережной и набережной Лейтенанта Шмидта в прошлом году. Они обошлись городу в 17,7 млн. Тогда улицу украсили деревьями боярышника — их выставили вокруг памятника Ломоносову и вдоль реки. Времененные озеленения также появлялись на Исаакиевского площади.

