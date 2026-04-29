Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Конструктивистское здание детсада в Батенинском жилмассиве восстановят после обрушения

План работ по ремонту памятника регионального значения на Лесном проспекте, 37, лит. Л обсудили в Комитете по охране памятников (КГИОП).

Сначала специалисты укрепят конструкции здания, чтобы остановить дальнейшие разрушения. После этого разберут элементы обвалившейся центральной части. В комитете пояснили, что шлакобетон не считается исторически ценным материалом, поэтому при восстановлении его можно заменить на современный.

Воссоздать внешний вид здания помогут архивные фотографии 1930-х годов. По ним можно понять, как детский сад выглядел изначально — до того, как в нем переделывали окна и двери.

Обрушение произошло 19 апреля. Никто не пострадал. Сейчас следователи проверяют, почему это случилось.

Здание признали аварийным еще в 2022 году. В конце 2023-го его передали инвестору по программе «Рубль за метр»: арендатор должен отреставрировать объект и приспособить его под современные нужды не более чем за семь лет. Суд уже обязал провести работы по консервации, и это решение подтвердил Верховный суд.

Сам Батенинский жилмассив — один из крупнейших довоенных комплексов города. Его построили в 1929–1933 годах. Здесь были не только жилые дома, но и универмаг, прачечная, общественные здания, а также детский сад и ясли.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: