Конструктивистское здание детсада в Батенинском жилмассиве восстановят после обрушения

Сначала специалисты укрепят конструкции здания, чтобы остановить дальнейшие разрушения. После этого разберут элементы обвалившейся центральной части. В комитете пояснили, что шлакобетон не считается исторически ценным материалом, поэтому при восстановлении его можно заменить на современный.

Воссоздать внешний вид здания помогут архивные фотографии 1930-х годов. По ним можно понять, как детский сад выглядел изначально — до того, как в нем переделывали окна и двери.

Обрушение произошло 19 апреля. Никто не пострадал. Сейчас следователи проверяют, почему это случилось.

Здание признали аварийным еще в 2022 году. В конце 2023-го его передали инвестору по программе «Рубль за метр»: арендатор должен отреставрировать объект и приспособить его под современные нужды не более чем за семь лет. Суд уже обязал провести работы по консервации, и это решение подтвердил Верховный суд.

Сам Батенинский жилмассив — один из крупнейших довоенных комплексов города. Его построили в 1929–1933 годах. Здесь были не только жилые дома, но и универмаг, прачечная, общественные здания, а также детский сад и ясли.