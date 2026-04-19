В Петербурге обрушилось историческое здание детского сада Батенинского жилмассива

Территорию огородили сигнальной лентой. На месте работают сотрудники МЧС, Росгвардии и «Ленсвета», сообщили в телеграм-канале «Лесная-Выборгская». По предварительной информации, никто не пострадал.

В комитете имущественных отношений Петербурга сообщали, что на сентябрь 2023 года здание не использовалось и находилось в неудовлетворительном состоянии. Тогда же его планировали восстановить по программе «Рубль за метр».

Батенинский жилмассив построили в 1930–1933 годах по проекту команды архитекторов, среди которых были Тамара Кацеленбоген, Григорий Симонов и Борис Рубаненко. Пятиэтажные здания стоят в двух кварталах между улицей Александра Матросова и Новолитовской, а разделяет их Диагональная улица.