Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

В Петербурге обрушилось историческое здание детского сада Батенинского жилмассива

Оно является объектом культурного наследия регионального значения.

Фото: телеграм-канал «Лесная-Выборгская»

Территорию огородили сигнальной лентой. На месте работают сотрудники МЧС, Росгвардии и «Ленсвета», сообщили в телеграм-канале «Лесная-Выборгская». По предварительной информации, никто не пострадал.

В комитете имущественных отношений Петербурга сообщали, что на сентябрь 2023 года здание не использовалось и находилось в неудовлетворительном состоянии. Тогда же его планировали восстановить по программе «Рубль за метр».

Батенинский жилмассив построили в 1930–1933 годах по проекту команды архитекторов, среди которых были Тамара Кацеленбоген, Григорий Симонов и Борис Рубаненко. Пятиэтажные здания стоят в двух кварталах между улицей Александра Матросова и Новолитовской, а разделяет их Диагональная улица.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: