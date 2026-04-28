Экспозиция об ученых и VR-глобус: в Академии наук рассказали о планах реставрации на Университетской набережной

После реставрации в исторического комплексе Академии наук на Университетской набережной откроется научно-просветительский центр с экспозицией об ученых и VR-версией Готторпского глобуса, а также общественное пространство, где будут проходить музыкальные концерты под открытым небом. Об этом в интервью Собака.ru рассказал председатель Санкт-Петербургского отделения РАН, академик Андрей Рудской.

Главный двор Академии наук после обновления (визуализация)
Главный двор Академии наук после обновления (визуализация)

По словам Рудского, экспозицию об ученых разместят в Музейном флигеле, где исторически располагались коллекции Ботанического, Зоологического и Азиатского музеев, Минералогический кабинет и химическая лаборатория, а в середине XX века работал Институт теоретической астрономии.

Андрей Рудской

председатель Санкт-Петербургского отделения РАН

Музейный флигель всегда был сердцем академической науки, и мы хотим, чтобы он вновь стал им, но уже как многофункциональное пространство общей площадью около 2300 квадратных метров и ядро формирующегося научного квартала на стрелке Васильевского острова. Здесь будут проходить лекции, выставки, презентации, конференции, встречи с учеными и популяризаторами науки, а также концерты для детей, молодежи и взрослой аудитории.

Экспозиция охватит три века истории отечественной науки — от эпохи первых экспедиций и основания Кунсткамеры до современных исследований. Посетителям покажут подлинные приборы, документы и личные вещи ученых. Особое внимание уделят экспедициям Витуса Беринга, Дмитрия Лаптева и других исследователей. Выставка будет интерактивной с использованием мультимедийных технологий.

В Музейном флигеле также появится VR-версия Готторпского глобуса — уникального экспоната Кунсткамеры, первого в истории планетария в виде земного шара, внутри которого наблюдали движение звезд. Мультимедийные технологии позволят не просто смотреть на ночное небо, а совершать виртуальные путешествия по галактике, говорит академик. При этом Рудской подчеркивает, что пока это обсуждаемая концепция, и говорить о ее точном воплощении преждевременно.

Преобразится и внутренний двор: его планируют сделать открытым общественным пространством. Асфальтовое покрытие заменят гранитным мощением, появятся элементы озеленения и архитектурной подсветки. Территорию приспособят для прогулок и проведения мероприятий под открытым небом, включая концерты. Идеи создания гранитного «ковра» с эмблемой РАН и арт-объекта «Солнечные часы» пока находятся на стадии обсуждения и будут зависеть от итоговых согласований проекта, добавил Рудской.

