Капремонт домов на Невском проспекте завершится к сентябрю

Период окончания работ на Невском проспекте назвал глава Жилищного комитета Денис Удод в эфире телеканала «78». К сентябрю этого года, по его словам, на главной улице города полностью обновят фасады и крыши ремонтируемых домов.

Всего за три года Петербург починит 87 многоквартирных домов, говорит Удод. К осени 2026 года власти, говорит он, планируют завершить ремонт оставшихся 13 крыш и 17 фасадов на Невском проспекте. За 2024 год, по словам главы Петербурга Александра Беглова, рабочие починили 29 крыш и 40 фасадов, а к ноябрю 2025 – привели в порядок 16 крыш и 14 фасадов.

Перекрывать или ограничивать движение на улице из-за работ в домах не планируют, отмечает Удод. «Там, где фасады требуют использования каких-то специальных мер для обеспечения безопасности, они фактически часть тротуаров только задействуют», — пояснил глава ведомства.

Дома на главной улице города ремонтируют по программе «Невский проспект», которая стартовала в 2024 году. «Мы объединили в ней возможности городского Фонда капитального ремонта и Комитета по охране памятников. По линии жилищников выполняется ремонт. По линии КГИОП – реставрация», — рассказал губернатор Александр Беглов. Последний планирует завершить работы в 2027 году, говорит глава города.

Параллельно с ремонтом домов в этом году Смольный продолжит обновлять асфальт на Невском проспекте. Второй этап ремонта самой улицы планируют завершить к ноябрю 2026 года.

