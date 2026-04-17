Реставрации

В Петербурге воссоздали внешность первого коменданта Петропавловской крепости

Реконструкцию черепа Романа Брюса выполнили специалисты по заказу Музея археологии Петербурга, рассказала в интервью Собака.ru директор учреждения Ярослава Былинкина. По ней уже выполнен скульптурный бюст, который впервые покажут на новой выставке в Петропавловской крепости этой осенью.

anmiiv / Shutterstock

Будущий генерал-лейтенант Роман Брюс начинал службу с «потешных» полков Петра I. В 1695 году он стал капитаном Преображенского полка и командиром роты и поучаствовал в Азовских походах, которые длились год. В 1700 году военный получил звание полковника, сражался под битвой при Нарве, участвовал во взятии Шлиссельбурга в 1702 году и Ниеншанца в 1703.

Во время основания Петербурга он руководил обороной города от шведских атак и успешно отражал попытки его разрушения. За это получил чин генерал-майора и также отличился при взятии Выборга. В 1704 году Брюс стал первым обер-комендантом Петропавловской крепости. Он занимал эту должность до своей смерти в 1720 году.

Подробнее о новых экспозициях, концепции приспособления Меншикова бастиона под Музей истории Петербурга, а также подъеме корабля и раскопках на Заячьем острове читайте в большом интервью Собака.ru с директором учреждения Ярославой Былинкиной.

