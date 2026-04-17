Корабль со дна Финского залива достанет Музей археологии Петербурга

Такой проект учреждение задумало совместно с Центром подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО). Об этом рассказала директор учреждения Ярослава Былинкина в интервью Собака.ru.
По словам Былинкиной, проект станет частью более широкой концепции развития музейного комплекса на Охте. Помимо экспозиционных пространств там планируют создать реставрационный центр, который будет заниматься не только классической археологией, но и подводными находками. Идею с подъемом судна могут воплотить в жизнь именно на его базе.
Речь идет о крайне дорогостоящем проекте, отмечает Былинкина. «Это сумасшедшие инвестиции», — подчеркнула она, добавив, что музей уже начал поиск потенциальных инвесторов.
Ярослава Былинкина
Директор Музея археологии Петербурга
Сейчас мы размышляем, с какого объекта можно начать. Специалисты ЦПИ РГО постоянно изучают акваторию и знают, что и где лежит. Нам хочется, чтобы объект мэтчился с историей Охты и был связан с Петром I, взятием Ниеншанца, строительством русского флота. А реставрационный центр мог бы принимать такие объекты и включать инфраструктуру, необходимую для их реставрации.
Подобные проекты широко известны за рубежом. Один из самых ярких примеров — корабль «Ваза». После того как его подняли со дна, он стал экспонатом музея в Стокгольме. В России же похожих экспонатов пока не было.
Подробнее о новых экспозициях на Охте, концепции приспособления Меншикова бастиона под Музей истории Петербурга, а также раскопках на Заячьем острове читайте в большом интервью Собака.ru с директором учреждения Ярославой Былинкиной.
