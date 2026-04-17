Музей археологии Петербурга в Петропавловской крепости откроют не раньше 2030 года

Разместить постоянную экспозицию в Меншиковом бастионе планировали в 2028-м. Однако, как рассказала директор учреждения Ярослава Былинкина в интервью Собака.ru, к 2030 году завершат приспособление прилегающих к бастиону куртин. В них появятся временные выставки, детский центр и административные помещения музея.
Работы в самом бастионе еще не завершены. В этом и следующем сезонах продолжатся археологические раскопки обнаруженного в 2012 году дерево-земляного вала 1703 года — раннего укрепления Заячьего острова. В перспективе он станет главным экспонатом Музея археологии Петербурга в Меншиковом бастионе.
Ярослава Былинкина
Директор Музея археологии Петербурга
[Дерево-земляной вал] является важным символом Петербурга. По преданию, в [его] создании участвовали сам Петр I и первый губернатор города Александр Меншиков. Пока непонятно, как именно будет организовано сохранение этого фрагмента — возможно, он будет находиться под колпаком.
В ходе приспособления Меншикова бастиона под постоянную экспозицию его пространство разделят на две зоны — теплую и холодную. В теплой представят находки, которые обнаружат в ходе предстоящих раскопок, и сам дерево-земляной вал. В холодной посетители смогут подробнее изучить архитектуру бастиона как исторического элемента Петропавловской крепости.
Сейчас меняем крышу Меншикова бастиона — ранее установленная была временной и пришла в негодность. Это обеспечит сохранность самого вала, а также создаст безопасное пространство для археологов. За раскопками последует инженерное обследование, которое займет 2027–2028 годы. Только после этого мы приступим к разработке рабочей документации и непосредственно к реконструкции.
