Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Город
  • Реставрации
  • News
Реставрации

Поделиться:

Музей археологии Петербурга в Петропавловской крепости откроют не раньше 2030 года

Разместить постоянную экспозицию в Меншиковом бастионе планировали в 2028-м. Однако, как рассказала директор учреждения Ярослава Былинкина в интервью Собака.ru, к 2030 году завершат приспособление прилегающих к бастиону куртин. В них появятся временные выставки, детский центр и административные помещения музея.

Фото предоставлены пресс-службой Музея археологии Петербурга

Меншиков бастион Петропавловской крепости снаружи (2026 год)

Фото предоставлены пресс-службой Музея археологии Петербурга

Меншиков бастион Петропавловской крепости внутри (2026 год)

Визуализация петербургского бюро «Студия 44» / studio44.ru

Работы в самом бастионе еще не завершены. В этом и следующем сезонах продолжатся археологические раскопки обнаруженного в 2012 году дерево-земляного вала 1703 года — раннего укрепления Заячьего острова. В перспективе он станет главным экспонатом Музея археологии Петербурга в Меншиковом бастионе.

Ярослава Былинкина

Директор Музея археологии Петербурга

[Дерево-земляной вал] является важным символом Петербурга. По преданию, в [его] создании участвовали сам Петр I и первый губернатор города Александр Меншиков. Пока непонятно, как именно будет организовано сохранение этого фрагмента — возможно, он будет находиться под колпаком.

В ходе приспособления Меншикова бастиона под постоянную экспозицию его пространство разделят на две зоны — теплую и холодную. В теплой представят находки, которые обнаружат в ходе предстоящих раскопок, и сам дерево-земляной вал. В холодной посетители смогут подробнее изучить архитектуру бастиона как исторического элемента Петропавловской крепости.

Сейчас меняем крышу Меншикова бастиона — ранее установленная была временной и пришла в негодность. Это обеспечит сохранность самого вала, а также создаст безопасное пространство для археологов. За раскопками последует инженерное обследование, которое займет 2027–2028 годы. Только после этого мы приступим к разработке рабочей документации и непосредственно к реконструкции.

Подробнее о концепции приспособления Меншикова бастиона под Музей истории Петербурга, а также о новых экспозициях на Охте, подъеме корабля и раскопках на Заячьем острове читайте в большом интервью Собака.ru с директором учреждения Ярославой Былинкиной.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: