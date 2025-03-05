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Реставрации

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Эксклюзив: издательский дом «Поляндрия» откроет культурно-выставочное пространство

Для строительства двухэтажного дома, где будет организовано пространство с книжным магазином, реконструируют бывший склад фабрики «Светоч» на улице Лизы Чайкиной. Как рассказала Собака.ru главный редактор и основательница издательского дома «Поляндрия» Дарина Якунина, согласование реконструкции маленького здания длилось около пяти лет: теперь все разрешения получены.

Источник рендера: ИД «Поляндрия»

После завершения реконструкции в здании откроется двухэтажное культурно-выставочное пространство с книжным магазином (сейчас у издательства работает собственный книжный магазин на Большой Зелениной улице) Letters StP, где будут проходить литературные, музыкальные и киновечера. Точных сроков по открытию пространства пока нет. «Постараемся успеть к концу 2026 года», — говорит Дарина Якунина (лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022).

Проектом строительства пространства занимается Архитектурное бюро 11, а за его внутренние интерьеры будет отвечать архитектурная студия Ludi_architects. 

Как уточняет архитектор, сооснователь Архитектурного бюро 11 Анна Дельгядо, здание будущего пространства относится к комплексу сооружений, построенных на рубеже веков предпринимателем Отто Кирхнером для его фабрики конторских книг (позднее — фабрика «Светоч»):

«Одноэтажная хозяйственная постройка, на месте которой будет располагаться культурное пространство, служила гаражом и складом фабрики и много лет находилась в заброшенном состоянии. В реконструкции мы постарались учесть особенности архитектуры северного модерна. За основу концепции были взяты фрагменты кладок соседних домов и расстекловка окон из чертежей Льва Андреева (архитектора фабрики). Здание имеет свободный угол заезда во внутренний двор, и мы скруглили его по тому же принципу, что и углы кварталов в этой части города. Для внешней отделки нам показалось уместным использовать кирпич — характерный для промышленной архитектуры материал, который активно применялся в строительстве фабрики Кирхнера».

Напомним, ранее мы писали, что Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга согласовал архитектурный облик проекта реконструкции одноэтажного дома на Большой Пушкарской улице, 10Ж с выходом фасадов на улицу Лизы Чайкиной.

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