Павильон Павловского парка «Храм Дружбы» мог разрушиться, но его спасла реставрация!

В павильоне постоянно образовывался конденсат, который мог привести к разрушению здания. Это стало причиной реставрации, проводившейся с 2024 по 2025 годы. Об этом рассказали в музее-заповеднике «Павловск».
Реставрацию в здании вела мастерская «Наследие», которую возглавляет Юрий Щедров. Специалисты выяснили, что повышенная влажность в павильоне образовывалась из-за нарушений в системе дренажа и вентиляции. Источником проблемы оказалось засыпанное еще в период Великой Отечественной войны подполье павильона. Реставраторам пришлось расчистить не только его, но и исторические вентиляционные каналы.
Помимо борьбы с влагой, мастера занимались восстановлением интерьера, фасадов и отмостки павильона, ремонтом инженерных сетей, установкой новых охранной и пожарной сигнализации. Также специалисты благоустроили прилегающаю территория: сделали кольцевой дренаж по периметру здания, отремонтировали ливневую канализацию, набивные дороги и посадили газон.
Надпись над входом «Любовь, почтение и благодарность посвятили» тоже пришлось восстанавливать. Как рассказали Собака.ru в мастерской «Наследие», специалисты сняли латунные буквы, почистили их и восполнили утраты. Таким же образом поступили с другими деталями — например, бронзовыми розетками.
Работы приурочили к 250-летию Павловска. «Храм Дружбы» возвели в конце XVIII века по проекту архитектора Чарлза Камерона. Здание стало символическим даром великого князя Павла Петровича и его супруги Марии Федоровны императрице Екатерине II. Именно об этом и напоминает отреставрированная надпись. Известно, что Екатерина II посетила павильон в 1782 году, когда внутри еще продолжались отделочные работы.
Это не единственное сооружение Павловского парка, над которым работает компания «Наследие». Как поделился с Собака.ru в феврале этого года руководитель реставрационной мастерской, ее специалисты также завершают восстановление Елизаветина павильона. Кроме этого, мастера проектируют ограды у Казанского собора (одной из последних работ архитектора Андрея Воронихина) и парадные интерьеры Павловского дворца. А еще — реставрируют павильон Царского вокзала в Пушкине.
