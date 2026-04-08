Павильон Павловского парка «Храм Дружбы» мог разрушиться, но его спасла реставрация!

Реставрацию в здании вела мастерская «Наследие», которую возглавляет Юрий Щедров. Специалисты выяснили, что повышенная влажность в павильоне образовывалась из-за нарушений в системе дренажа и вентиляции. Источником проблемы оказалось засыпанное еще в период Великой Отечественной войны подполье павильона. Реставраторам пришлось расчистить не только его, но и исторические вентиляционные каналы.

Помимо борьбы с влагой, мастера занимались восстановлением интерьера, фасадов и отмостки павильона, ремонтом инженерных сетей, установкой новых охранной и пожарной сигнализации. Также специалисты благоустроили прилегающаю территория: сделали кольцевой дренаж по периметру здания, отремонтировали ливневую канализацию, набивные дороги и посадили газон.

Надпись над входом «Любовь, почтение и благодарность посвятили» тоже пришлось восстанавливать. Как рассказали Собака.ru в мастерской «Наследие», специалисты сняли латунные буквы, почистили их и восполнили утраты. Таким же образом поступили с другими деталями — например, бронзовыми розетками.