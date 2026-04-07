Старинный витраж на «Авито» нашли петербургские краеведы

В марте 2026 года градозащитники увидели объявление о продаже витража и решили выкупить его, чтобы сохранить и сделать доступным для публики. Продавцы, по словам краеведов, поддержали инициативу и снизили цену на треть. Теперь фрамугу разместят в краеведческом штабе «Архитектурные детали» — новой площадке при культурном пространстве «Стеклянного городка».

Долгое время фрамуга находилась в частной квартире на Васильевском острове — там ее помнят как минимум с 1970-х годов. Изначально же витраж украшал парадную лестницу одного из петербургских домов — точное место его происхождения установить пока не удалось. Возможно, и не удастся вовсе, говорят краеведы: остекление демонтировали около полувека назад, а тогда системным изучением и фотосъемкой деталей доходных домов почти никто не занимался. По словам представителей проекта, искусствовед Татьяна Княжицкая подтвердила команде, что этот витраж был создан в начале XX века.

Покупку сначала оплатили сами активисты, фактически «в долг». Сейчас основательница краеведческого сообщества Ника Полухина открыла сбор средств, чтобы покрыть расходы. Всего нужно собрать 38 227 рублей: 35 тысяч из них ушли на выкуп витража, остальное — на доставку и комиссию банка.

Сообщество «Стеклянный городок» уже несколько лет занимается поиском и сохранением артефактов, связанных с историей Петербурга. Его участники исследуют предметы, которые Нева выносит на берег в районе между Александро-Невской лаврой и станцией метро «Елизаровская».

