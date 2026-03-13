Баночка Lalique, тарелки с принтом Flora и черепица XVIII века: что нового нашли петербургские мадларки на берегах рек

Стеклянная баночка Lalique

Особое внимание всегда привлекают целые предметы — они встречаются очень редко. В прошлом сезоне удалось обнаружить несколько таких вещей. Самая интересная среди них — стеклянная баночка от крема. Сначала даже возникли сомнения, старая ли она: слишком тонкая работа, но после небольшого исследования стало понятно, что это действительно старинный и ценный предмет.

С помощью подписчиков нам удалось найти аналог балочки на японском аукционе и выяснить, что она создана по дизайну французского художника по стеклу Рене Жюля Лалика (предметы интерьера этого мастера особенно ценятся коллекционерами). Ее украшают изображения цикад — это один из характерных мотивов в работах Лалика и эпохи модерн в целом. Судя по всему, у нее была крышка, но ее пока не нашли.

Аналогичная баночка датируется примерно 1931 годом. Если представить, что наша находка создана тогда же, можно лишь удивляться, как она оказалась здесь. Быть может кто-то привез крем из Франции в Советский Союз, но также есть вероятность, что наш экземпляр произведен раньше — до революции. В любом случае это не только одна из самых необычных, но и одна из самых дорогих находок: похожие вещи сегодня продаются за довольно высокие суммы.