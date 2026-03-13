Баночка Lalique, тарелки с принтом Flora и черепица XVIII века: что нового нашли петербургские мадларки на берегах рек

Участники краеведческого проекта «Стеклянный городок» подвели итоги очередного (седьмого по счету!) сезона поиска исторических артефактов на берегах городских рек. Узнали у автора инициативы Ники Полухиной (экс-сотрудницы фонда «Внимание») и «старшего мадларка» Лены Ермаковой о главных находках 2025 года и показываем самые интересные из них. А еще — рассказываем о планах команды на весну и лето и о том, где посмотреть уже оформленные коллекции!
Костяные щетки для зубов
В прошлом сезоне среди находок оказалось неожиданно много костяных предметов — прежде всего зубных щеток. До этого они встречались редко, но в 2025 году удалось обнаружить сразу несколько фрагментов — с разной формой ручек и головок. Такое количество зубных щеток может говорить о том, что даже небогатые жители производственных районов дореволюционного Петербурга могли позволить себе предметы личной гигиены.
Подобные находки особенно интересны тем, что рассказывают не о представителях высшего общества, а об обычных людях. Конечно, попадаются и вещи вроде осколков посуды с клеймом Императорского фарфорового завода времен Екатерины II или Николая I. Однако зубная щетка в каком-то смысле даже показательнее: она позволяет лучше представить повседневную жизнь горожан того времени. К этой же серии относятся и курительные трубки — их фрагменты мы тоже часто находили в прошлом сезоне.
Стеклянная баночка Lalique
Особое внимание всегда привлекают целые предметы — они встречаются очень редко. В прошлом сезоне удалось обнаружить несколько таких вещей. Самая интересная среди них — стеклянная баночка от крема. Сначала даже возникли сомнения, старая ли она: слишком тонкая работа, но после небольшого исследования стало понятно, что это действительно старинный и ценный предмет.
С помощью подписчиков нам удалось найти аналог балочки на японском аукционе и выяснить, что она создана по дизайну французского художника по стеклу Рене Жюля Лалика (предметы интерьера этого мастера особенно ценятся коллекционерами). Ее украшают изображения цикад — это один из характерных мотивов в работах Лалика и эпохи модерн в целом. Судя по всему, у нее была крышка, но ее пока не нашли.
Аналогичная баночка датируется примерно 1931 годом. Если представить, что наша находка создана тогда же, можно лишь удивляться, как она оказалась здесь. Быть может кто-то привез крем из Франции в Советский Союз, но также есть вероятность, что наш экземпляр произведен раньше — до революции. В любом случае это не только одна из самых необычных, но и одна из самых дорогих находок: похожие вещи сегодня продаются за довольно высокие суммы.
Осколок бутылки с клеймом московской пивоварни
В 2025 году нам впервые попался осколок бутылки с надписью «Трехгорное». Это название одной из самых известных пивоварен Москвы в XIX веке. До этого нам в основном попадались осколки от бутылок местных производителей — например, Ивана Дурдина или «Баварии», поэтому появление московского «бренда» стало небольшой неожиданностью.
Вообще среди бытового стекла чаще всего попадается именно тара из-под алкоголя. Конечно, встречаются и аптекарские баночки, но пивных бутылок все равно больше всего. Такие находки невольно заставляют задуматься о том, что со временем мало что меняется. А судя по их количеству, петербуржцы пили, пьют и будут пить на берегу Невы — даже через 100 лет.
Ника Полухина
основательница краеведческого проекта «Стеклянный городок»
В прошлом году мы провели седьмой сезон сбора артефактов и четвертый — под руководством нашего «старшего мадларка» Лены Ермаковой. Одним из главных итогов стало присоединение к проекту новых участников, в том числе опытного искателя Павла. Кроме того, удалось обнаружить новые артефакты: осколки ранее не встречавшихся сосудов, неизвестные клейма, фрагменты архитектурной керамики и другие предметы повседневного быта, которые можно атрибутировать.
В новом сезоне мы продолжим собирать осколки. Большинство из них, как и многие находки прошлых лет, не будут уникальными, но они все равно важны как свидетельства жизни вокруг Стеклянного завода. Параллельно мы занимаемся разбором и сортировкой коллекции, собранной за семь сезонов, и планируем начать ее системную каталогизацию — прежде всего самых наглядных и интересных артефактов «Стеклянного городка».
Кроме того, мы работаем над созданием полноценного культурного пространства и краеведческой экспозиции. Уже сейчас у нас работает «Кофейная комната» с небольшими выставками и вкусным кофе, где мы проводим лекции и экскурсии-знакомства с проектом и нашими коллекциями.
Фрагменты терракотовой черепицы XVIII века
Это еще одна интересная находка. Как оказалось, фрагменты терракотовой черепицы встречались и раньше — просто мы не придавали им значения. В прошлом сезоне внимание на них обратил новый участник проекта Павел.
В Петербурге вообще мало черепицы: в основном она сохранилась на нескольких десятках церквей конца XIX — начала XX века. Иногда археологи находят и более ранние образцы, которые использовали с петровского до екатерининского времени. Нам попадались лишь глазурованные фрагменты черепицы начала XX века, которая украшала шатровые навершия местной часовни, снесенной в 1930-е годы. В целом этот тип архитектурной керамики у нас не прижился из-за особенностей климата.
Атрибутировать такой материал непросто — обычно это делают методом аналогии. Когда накопится больше фрагментов и удастся хотя бы примерно восстановить форму и размер черепицы, можно будет обратиться к исследователям и коллекционерам.
Фрагменты тарелок из серии «Флора»
С этими находками получился настоящий детектив. Принт «Флора» на фрагментах обнаруженных нами тарелок разработала французская фарфоровая фабрика Sarreguemines. Однако в процессе работы мы обратили внимание, что на некоторых осколках рисунок отличается от оригинала из каталога: где-то другой цвет, а где-то — детали орнамента.
Это объясняется тем, что принт активно копировали. Одним из первых его интерпретировали российские промышленники Кузнецовы, потом — польские фабрики. Рисунок печатали на изделиях с помощью матриц. После революции, когда заводы национализировали, эти заготовки перешли к новым собственникам, которые продолжили создавать посуду с тем же принтом.
Так цветочный мотив сохранялся, но постепенно менялся. Сегодня один и тот же узор «Флора» встречается на тарелках самых разных производителей и эпох, поэтому по маленьким фрагментам приходится разбираться, где французский оригинал, где кузнецовская или польская версия, а где более поздние советские повторения.
