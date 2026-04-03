В Доме Радио нашли барельеф с портретами архитекторов здания

«Обретение предполагаемого портрета создателей здания, оставивших в Санкт-Петербурге богатое архитектурное наследие, — событие большой ценности. Именно такие детали делают Дом Радио по-настоящему живым памятником своей эпохи», — отметила Дарья Филиппова, старший вице-президент ВТБ.

Братья Косяковы — известная архитектурная династия рубежа XIX–XX веков. Среди их ключевых проектов — Морской собор и Морская библиотека в Кронштадте. Сам Дом Радио изначально строился как здание Благородного собрания и тоже стал их совместной работой.

«До настоящего времени не сохранилось ни одного изображения младшего из братьев – Георгия, что затрудняет подтверждение догадки. В нижней части барельефа есть подпись: “1915 Наталiя”. Возможно, это имя лепщицы, работавшей над портретом. Известно, что имя Наталия было значимым для семьи Косяковых: так звали их мать, а Владимир назвал так и свою дочь. Позже она стала художницей», — рассказала архитектор проекта Мария Шапченко, руководитель АРМ2 ООО «НИиПИ Спецреставрация».

Проект реставрации Дома Радио ведет ВТБ в рамках программы банка «Культурная страна». После капитального ремонта Первая студия станет многофункциональной площадкой для акустических концертов и профессиональной звукозаписи. На создание акустики в зале будет работать комплексное решение: акустический пояс со шторами переменной акустики, акустические холсты, подвесные отражатели над сценой и акустический рельеф на потолке. В зале планируется установить складную (бличерную) систему кресел на 156 мест и мобильную сцену.

Это не первая находка реставраторов Дома Радио. Ранее в дымовой трубе здесь обнаружили фрагменты утраченного исторического барельефа 1910 года и неизвестные фрагменты настенной живописи художника Михаила Васильева, остатки уникальных старинных жалюзи в оконных проемах первого этажа и другие артефакты.

Здание на Итальянской улице, 27 построено в 1912–1914 годах в стиле неоклассицизма, с 1933 года оно стало центром радиовещания. Именно отсюда в годы Великой Отечественной войны звучали сводки Совинформбюро и метроном, ставший символом блокадного города.