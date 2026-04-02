На даче Юсуповой откроют центр патриотического воспитания

Как сообщили в Музее Суворова, за которым закреплена дача Юсуповой, в здании откроется Центр патриотического воспитания, рассчитанный на посетителей всех возрастов. «Пространство задумывается как место, где родители и дети смогут погружаться в историю, участвовать в мероприятиях и проводить досуг», — уточнили в пресс-службе учреждения.

В центре также откроют постоянную экспозицию и будут проводить временные выставки «патриотической направленности». Сроки запуска зависят от сроков завершения работ, но уже известно, что реализация проекта начнется не ранее 2030 года, говорят в Музее Суворова. Там также рассчитывают, что обновленная дача станет новой достопримечательностью Пушкина.

Восстановлением дачи занимается ООО «Возрождение Петербурга». По словам технического директора компании Петра Щедрина, помимо реставрации дачи и ее приспособления, специалисты восстановят историческую ограду с воротами и благоустроят парк. «О стоимости и сроках пока говорить рано: проект не согласован, поэтому финансовая часть остается неясной», — добавил он в разговоре с Собака.ru.

