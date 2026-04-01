ДК завода «Красный выборжец» у Финляндского вокзала восстановят за пять лет

Помещения в здании уже долгое время пустеют.

Собака.ru
Комитет по охране памятников и компания «Девеломпент-СПб» подписали мировое соглашение о реставрации постройки 1940-х годов на Свердловской набережной, 12, сообщил «Деловой Петербург».

По условиям договора, который заключили комитет и девелопер, на капитальный ремонт регионального памятника застройщику отводится 60 месяец. Сейчас компания ведет работы по проектированию реставрации.

Дом культуры завода «Красный Выборжец» построили по проекту архитектора Давида Кричевского — соавтора ДК им. Газа и ДК. им. Горького. Снаружи здание выглядит как пример «хрущевской» борьбы с излишествами, а внутри напомниает «сталинский ампира», отмечают на краеведческом портале citywalls. Интерьер дома культуры создают дорические колонны, розетки и лепнина на потолке. В здании сохранились парадные интерьеры в стиле сталинского ампира.

Помещения ДК долгое время пустуют. В 2016 году завод начали сносить, однако его сад и здания-памятники сохранились. Кроме ДК, уцелели производственно-служебный корпус и дом управляющего. Все это приспособят для современного использования, пишет «Деловой Петербург». При этом говорить изданию о функционале реставрируемого здания и его наполнении девелопер пока отказался.

Концепцию застройки рассматривали на Градостроительном совете в 2017 году. Проект предусматривал семиэтажные здания с «лоскутной» архитектурой и пешеходную улицу — по замыслу авторов, пространство должно было напоминать Каменноостровский проспект.

Историк архитектуры Маргарита Штиглиц поддержала идею сочетания бульвара с историческим сквером у Невы и предложила использовать постамент от памятника Владимиру Ленину как композиционный центр. В итоге концепцию одобрили большинством голосов. Позже проект разрабатывала группа «Глобал Эм», отдельные решения прошли историко-культурную экспертизу, однако к строительству пока не приступили.

«Девеломпент-СПб» связан с группой «БФА-Девелопмент». Компанией владеют лауреат нашей премии «Женщины меняют Петербург 2021» и одна из самых богатых женщин страны по версии Forbes Людмила Коган и предприниматель Елена Койнова.

