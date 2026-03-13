Кондитерская «Восточные сладости» с историческими интерьерами официально откроется уже в конце марта

Возрожденный магазин сладостей, полюбившийся ленинградцам в советские годы, уже работает в техническом режиме, в конце марта он торжественно откроется. Об этом Собака.ru сообщают представители «Север-Метрополь».

В компании рассказывают, что проект на Невском проспекте, 104 развивают вместе с Михаилом Гуменским, сыном Ларисы Тхоржевской — она была директором «Восточных сладостей» с 1984 года. До этого кондитерской руководила ее мама Мария Корниленко.

«Это было по-настоящему семейное дело: будучи мальчиком [Михаил] часто бывал в магазине, рос в этой атмосфере, наблюдал за процессами. Сейчас [он] вспоминает, как все было устроено, какие сладости пользовались особой любовью гостей, как важно было держать высокую планку качества», — делится «Север-Метрополь». Гуменский, рассказывают производители сладостей, лично проверяет и корректирует меню кондитерской.

Как ранее пообещали в соцсетях «Север-Метрополь», «Восточные сладости» возвращаются в город с исторической обстановкой. Атмосферу советской кондитерской передадут декоративные арки в оконных проемах, стеклянные бра, стены и мебель песочных оттенков, восточные плитка и мозаика, а также состаренные зеркала.

Кондитерский бренд «Север-Метрополь» ведет свою историю с булочной на Невском проспекте, 44, впервые упомянутой в справочнике «Весь Петербург» в 1903 году. Со временем предприятие стало одним из символов города. Сегодня компания объединяет современный завод на Выборгской стороне и более 120 кафе-кондитерских в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.