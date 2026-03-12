Ремонт фасадов Петропавловской крепости вышел на финальную стадию

Специалисты приступили к завершающему этапу работ, сообщает вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. На Невской куртине и Нарышкином бастионе уже установили строительные леса, отмечает чиновник.

К восстановлению стен, обращенных к Неве, приступили еще в 2023 году. За этот период специалисты отреставрировали Иоанновский равелин, Государев и Трубецкой бастионы, а также Екатерининскую куртину.

На реставрацию фасада этих стен, как рассказывал губернатор Александр Беглов, городские власти запланировали более 870 млн рублей. Работы выполняет компания «ПСБ «Жилстрой». Ремонтируют стены впервые со времен Екатерины II — именно императрица приказала покрыть ограждение камнем. Частичную реставрацию гранитной облицовки проводили в 1950–е годы. В 2019 году была стены впервые в истории почистили от грязи.