Почти миллион рублей взыскал суд с мужчины, посидевшего на троне в Эрмитаже

О решении суда сегодня рассказала руководитель пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева, сам инцидент произошел еще 21 марта 2025 года. Тогда посетитель музея Александр Дробышев сел на трон магистра Мальтийского ордена и положил ноги на резную скамью рядом. В результате этого сидение деформировалось, порвалась его бархатная обивка, а подножная скамья треснула.

С мужчины взыскали 825,8 тысяч рублей в пользу Эрмитажа — деньги потратят на реставрацию экспоната. Кроме того, Дробышев заплатит 21,5 тысячу госпошлины. Таким образом, в сумме ему придется отдать 847 тысяч рублей.