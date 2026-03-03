Фасады Монплезира в Петергофе отремонтируют за 121 млн рублей

Контракт опубликовали 2 марта, его начальная цена — 121 миллион рублей. Срок окончания подачи заявок — 18 марта. Завершить сам ремонт планируют не позднее 30 ноября 2028 года.

За это время подрядчик должен укрепить кирпичную кладку, отремонтировать деревянную отделку, известняковые элементы фасадов, заменить оконные и дверные створки. Также ему необходимо восстановить медную кровлю и водосточную систему на галереях. Кроме того, контрагент займется восстановлением благоустройства и зеленых насаждений после ремонта.

Для проведения работ потребуется получить разрешение в КГИОП и ордер ГАТИ. Их старту также должны укрепление существующих дорожных покрытий и возведение временной кровли.

Реставрация Монплезира началась в декабре 2023 года. Состояние дворца к тому времени признали частично аварийным. Так как в здании нет отопления, строители работают только в теплое время года. По этой причине ремонт занимает продолжительное время.

Монплезир — загородный дворец Петра I на берегу Финского залива, который построен в первой четверти XVIII века. Его галереи и комнаты украшены полотнами западноевропейской живописи XVII-XVIII веков, большая часть из которых относится к первоначальной коллекции, собранной Петром.